WDR-Sport MSV verabschiedet sich mit Pleite, Arminia siegt zum Abschluss Stand: 18.05.2024 15:20 Uhr

Absteiger MSV Duisburg hat sich mit einer deutlichen Pleite bei Dynamo Dresden aus der 3. Liga verabschiedet. Arminia Bielefeld gewann zum Saisonabschluss bei 1860 München, während der SC Verl, Viktoria Köln und Borussia Dortmund II keinen "Dreier" mehr holten.

Dynamo Dresden - MSV Duisburg 4:0 (3:0)

Durch einen Doppelschlag von Paul Will und Jakob Lemmer (14./15.) führten die Dresdener gegen den MSV früh mit 2:0. Schon vor dem Halbzeitpfiff war die Partie entschieden, als Stefan Kutschkes abgefälschter Ball im Tor des MSV zum 3:0 einschlug (38.).

Auch nach dem Wechsel wirbelten die Gastgeber weiter gegen überforderte Zebras. Lemmer erhöhte nach 51 Minuten auf 4:0. Dynamo vergab weitere gute Möglichkeiten, während der MSV den Schlusspfiff herbeisehnte und nach einer kurzen Nachspielzeit ohne weiteren Gegentreffer dann erlöst war.

Die Sachsen verteidigten damit Platz vier, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt, vor Rot-Weiss Essen, das nur im Falle eines Dresdener Punktverlustes noch Aussichten auf die Qualifikation über die Platzierung gehabt hätte. Duisburg steigt mit 34 Zählern auf dem dittletzten Tabellenplatz in die Regionalliga West ab.

1860 München - Arminia Bielefeld 0:2 (0:1)

Im Duell der direkten Tabellennachbarn gingen die Bielefelder schon nach sieben Minuten durch Monju Momuluh nach einer Lannert-Vorlage von rechts in Front. Die Gäste, bei denen Stürmer Fabian Klos sein letztes Ligaspiel absolvierte, waren - befreit von der Abstiegsangst im Nacken - das aktivere Team. Erst gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Löwen besser und kamen ihrerseits zu Chancen.

Nach dem Wiederanpfiff verflachte die Partie zusehends, die Arminia blieb das agilere Team. Merveille Biankadi gelang mit einem schönen Treffer aus 17 Metern zentraler Position nach Klos-Vorarbeit das zweite Bielefelder Tor (60.). 1860 hatte zwar zum Ende hin noch die ein oder andere Gelegenheit, doch der DSC blieb in München ohne Gegentreffer.

Für die Arminia, die sich mit dem Sieg noch an den Münchenern auf Tabellenplatz 14 vorbeischob, ist die Drittligasaison zwar nun vorbei, doch mit dem Finale im Westfalenpokal steht noch ein weiteres Highlight an. Anpfiff für die Partie gegen den SC Verl ist am Finaltag der Amateure (Sa. 25.05.) um 16.45 Uhr in der Schüco-Arena (zu sehen im Livestream der ARD).

SSV Ulm - SC Verl 4:2 (1:0)

Eben diese Verler mussten am letzten Spieltag beim Meister der diesjährigen Drittligasaison ran. Schon nach fünf Minuten ging der SSV durch Léo Scienza in Führung. Dennoch hatte der SCV in der Folge die deutlich höheren Spielanteile, kam aber selten zu Torchancen.

Auch nach der Pause begannen die Ulmer stark und bauten die Führung nach 52 Minuten durch Felix Higl nach feiner Vorarbeit durch Scienza aus. Letzterer sorgte nach einem Konter nur sieben Minuten später für das 3:0. Lars Lokotsch brachte die Verler mit seinen zwei Treffern kurz hintereinander (76./84.) wieder auf ein Tor heran, doch Andreas Ludwig machte mit dem 4:2 endgültig den Deckel drauf (90.).

Die Ostwestfalen beenden die Saison nach der Niederlage beim Aufsteiger auf Tabellenplatz 12 und 53 Zählern.

SC Freiburg II - Viktoria Köln 1:0 (1:0)

Für beide Teams ging es um nichts mehr, und so entwickelte sich eine Partie ohne große Höhepunkte. Einer war das 1:0 für das Liga-Schlusslicht (29.), als Lukás Ambros nach einer scharfen Hereingabe an den zweiten Pfosten des Kölner Tores aus kurzer Entfernung einnetzte.

Nach dem Wechsel übernahm Viktoria mehr und mehr das Kommando, schaffte es aber trotz guter Chancen nicht, den Ball im Freiburger Tor unterzubringen.

Die Kölner belegen damit zum Saisonabschluss mit 49 Zählern den 13. Tabellenplatz.

Hallescher FC - Borussia Dortmund II 1:1 (1:1)

Die Zweitvertretung des BVB startete in die Partie beim bereits abgestiegenen Halleschen FC druckvoll und ging nach 14 Minuten durch einen direkt verwandelten Freistoß von Franz Rogow aus knapp 19 Metern verdientermaßen in Front. Doch der HFC steckte das Tor gut weg und kam nach 29 Minuten durch Meris Skenderovic zum Ausgleich, der einen Abpraller aus fünf Metern verwandelte.

In einer ordentlichen Partie mit Chancen auf beiden Seiten blieb es am Ende beim leistungsgerechten Remis.