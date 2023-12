3. Liga MSV Duisburg unterliegt effizientem Dresden Stand: 17.12.2023 15:27 Uhr

Nach drei Spielen ohne Niederlage hat der MSV Duisburg wieder ein Spiel verloren. Dabei mischten die Meidericher gegen Top-Klub Dynamo Dresden lange gut mit.

Am Ende stand für die "Zebras" aber eine 2:4 (1:1)-Niederlage, mit sie auch nach Abschluss der Hinrunde Tabellenvorletzter bleiben.

Im Vergleich zum 1:1 gegen Erzgebirge Aue veränderte MSV-Trainer Boris Schommers seine Startelf auf zwei Positionen: Caspar Jander und Benjamin Girth rückten für Santiago Castenada (Bank) und Sebastian Mai (Gelbsperre) in die Anfangsformation.

Duisburg schlägt kurz vor der Pause zurück

Duisburg begann mutig und mit viel Tempo. Fast hätte Thomas Pledl die Meidericher in der 3. Minute in Führung gebracht, konnte den Ball aus kurzer Distanz aber nicht in Richtung Tor bringen. Zwei Minuten später wurde auch Dynamo erstmals gefährlich, als Jonathan Meier mit einem direkten Freistoß nur knapp an MSV-Keeper Vincent Müller scheiterte. Beim folgenden Eckball war verschätzte sich Müller dann aber und Paul Will traf mit einem Kopfball zum 1:0 für die Gäste (5.). Duisburg zeigte sich nicht geschockt und suchte umgehend die Antwort. Mehrere Angriffe und Eckbälle blieben aber ohne Torgefahr.

Wesentlich brenzliger wurde es zunächst bei den Angriffen der Gäste. In der 15. Minute verhinderte Müller mit einer guten Parade das 0:2 durch einen Distanzschuss. Dresden bestimmte mittlerweile das Spielgeschehen, es passierte in der Folgezeit aber nur noch wenig vor dem beiden Toren. Duisburg war bemüht, sich Chancen herauszuspielen. Nach einer halben Stunde kam dann immerhin mal Marvin Bakalorz zum Abschluss, verzog aber aus guter Position. Aber der MSV näherte sich weiter an. Girth traf das Außennetz (39.) und Kolja Pusch scheiterte an Dynamo-Keeper Stefan Drljaca (42.). In der Nachspielzeit belohnten sich die Hausherren dann aber doch noch für ihre Bemühungen. Pusch traf sehenswert mit einem Volleyschuss aus 18 Metern (45.+3).

Dresdner Doppelschlag entscheidet die Partie

Fast wäre der MSV zu Beginn des zweiten Durchgangs in Führung gegangen, als sich für Girth nach einer Ecke eine Doppelchance ergab (47.). Der Pfosten und Drljaca verhinderten das Tor. Doch statt der Duisburger Führung schlug erneut Dynamo eiskalt zu. Stefan Kutschke traf mit einem Schlenzer aus 18 Metern ähnlich sehenswert wie zuvor Pusch (54.). Keine zwei Minuten später erhöhten die Gäste auf 3:1: Tom Zimmerschied traf nach Doppelpass mit Kutschke (56.). Dresden drängte daraufhin gegen nun angeschlagene Duisburger auf den K.o.

Der MSV hielt dem Druck aber Stand, kämpfte sich zurück in die Partie und setzte sich am gegnerischen Strafraum fest. Ein Schuss von Pusch wurde gerade noch geblockt (65.), Niklas Kölles Schuss aus der Distanz wurde noch abgefälscht (71.). Aber auch Dynamo blieb bei den wenigen eigenen Angriffen gefährlich. Der eingewechselte Robin Meißner köpfte nach einer Ecke noch knapp vorbei (72.), traf in der 83. Minute aber mit dem Fuß zum 4:1. Der eingewechselte Robin Müller kam noch zu seinem ersten Tor für Duisburg in der 87. Minute. MSV-Schlussmann Müller verhinderte kurz vor dem Ende noch das fünfte Dresdner Tor.

Mittwoch gegen Freiburg II

Zum Jahresabschluss empfängt der MSV am Mittwoch noch die Zweitvertretung des SC Freiburg (19 Uhr).