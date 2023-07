WDR-Sport MSV Duisburg - noch Baustellen vor dem Start Stand: 28.07.2023 11:38 Uhr

In einer Woche startet die Dritte Liga in die Spielzeit. Beim MSV Duisburg gibt's immer noch Baustellen im Kader. Auch auf der Trainerbank.

Am Duisburger Wedau-Stadion ist dieser Tage eine Menge los. Was allerdings wenig mit dem MSV zu tun hat. Vielmehr freut sich die Bevölkerung über die traditionsreiche Kirmes, die über das beginnende Wochenende hinweg vor dem Stadion gefeiert wird.

Beim MSV gibt es derzeit noch wenig Grund zur Freude. Eine Woche vor dem Ligastart - der MSV startet am Sonntag (06.08.2023, 16.30 Uhr) bei der Zweitvertretung des SC Freiburg - ist das Team immer noch nicht komplett. Nach dem Abgang von Julian Hettwer zur Zweitvertretung von Borussia Dortmund sucht der Klub noch mindestens zwei Spieler.

Keine guten Nachrichten aus dem Trainingslager

Die Dinge stehen noch nicht zum Besten beim MSV, das ist ein sich aufdrängender Eindruck. Auch, weil es kaum Positives aus dem jüngst beendeten Trainingslager gab. Erst die Verletzungen von Pascal Köpke und Phillip König, die frühzeitig zurück nach Duisburg gereist sind, dann die 0:1-Niederlage im Testspiel gegen Viertligist Lok Leipzig samt schwacher Leistung.

Das Trainingslager im thüringischen Heiligenstadt hatten sich die Zebras anders vorgestellt. "Ich hätte mir gewünscht, dass alles passt und wir komplett ohne Angst ins erste Ligaspiel gehen könnten. Das ist aber nicht der Fall", so Trainer Torsten Ziegner in der "WAZ".

Generalprobe gegen niederländischen Zweitligisten ohne Trainer

Zumindest Köpke soll bis zum Ligastart wieder dabei sein, insgesamt zeigte sich Ziegner allerdings mit den jüngsten Auftritten seines Teams nicht einverstanden. "Wir müssen lernen, mit Widerständen besser umzugehen", findet der Coach. Dass es nicht leicht wird für den MSV ist klar: Schon der Auftakt bei der spielstarken, jungen Mannschaft in Freiburg ist ein echter Gradmesser.

Letzte Aufschlüsse, ob das Team dazugelernt hat, wird sich am Samstag zeigen. Dann tritt der MSV zur Generalprobe gegen den niederländischen Zweitligisten De Graafschap an. Fehlen wird dann ausgerechent der Trainer. Er muss sich einer Operation unterziehen und fällt aus. "Die Situation hat sich in den vergangenen Tagen ergeben und sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden", verdeutlichte Ziegner (45), um zugleich zu beruhigen: "Ein Routine-Eingriff, nach zwei, drei Tagen bin ich wieder auf den Beinen."

Außenbahnspieler gesucht

Ungeachtet dessen, wie sich das Team jetzt am Wochenende präsentiert, wird vor allem auf den Außenbahnen noch nach neuem Personal gefahndet. Probespieler Timo Bornemann konnte sich nicht für eine Verpflichtung empfehlen, aber nach dem Abgang von Hettwer fehlt dem Team außen noch Tempo und Spielwitz.

Mut machende Nachrichten gab es wenigstens von der Sponsorenfront: Mit der örtlichen Sparkasse hat ein Geldgeber seine weitere Unterstützung bis in die Saison 24/25 zugesagt. "Der MSV ist und bleibt trotz aller Höhen und Tiefen ein wichtiger Bestandteil für die Menschen in und um Duisburg", heißt es dort zur Begründung. Die Fans der Zebras würden sich aber mit Sicherheit wünschen, dass ihr Verein bald mal wieder ein paar Höhen erlebt.