WDR-Sport Mateu Morey - der Pechvogel beim BVB ist zurück Stand: 15.07.2023 12:32 Uhr

Vier Jahre lang hatte Dortmunds Mateu Morey fast immer mit seinem Körper zu kämpfen, nun will er endlich sein ihm nachgesagtes Talent zeigen.

Von Michael Buchartz

"Ein besonderer Tag" - so beschrieb BVB-Profi Mateu Morey das Testspiel gegen Westfalia Rhynern am Mittwoch (12.07.). Borussia Dortmund hatte gerade 7:0 gewonnen, aber das war für den Verletzungs-Pechvogel der Dortmunder egal. Denn nach knapp einem Jahr feierte Morey sein Comeback auf dem Platz.

45 Minuten durfte er in der zweiten Hälfte spielen. Direkt nach dem Abpfiff hatte auch Trainer Edin Terzic dem 23-Jährigen gratuliert. "Er hatte eine schwierige Zeit bei uns. Wir freuen uns extrem", erklärte der Coach.

Gewechselt als großes Nachwuchstalent

Schwierig trifft es ziemlich gut - aber nicht, weil Morey kein Bundesliga-Niveau hätte. Der Spanier hatte fast schon kaum zu glaubendes Pech mit seinem Körper. 2019 kam er als 19-Jähriger nach Dortmund. Morey galt hochtalentierter Abwehrspieler - ausgebildet beim FC Barcelona, mit dem er 2018 die UEFA Youth League gewann.

Zunächst setzte der BVB ihn aber in der Reserve ein, Morey sollte sich an Deutschland und das Niveau in der Bundesliga langsam gewöhnen. Seine Leistungen brachten ihm im Frühjahr 2020 die ersten Bundesliga-Einsätze ein.

Kreuzbandriss und Kurz-Comeback

In der drauffolgenden Saison bekam er immer mehr Spielzeit - doch dort begann auch seine große Leidensgeschichte. Fiel er zu Beginn der Saison mit einem Muskelfaserriss aus, riss er sich kurz vor Ende der Saison mit 21 Jahren das Kreuzband. Ein großer Rückschlag in den Bestrebungen, fester Bestandteil der Profis zu werden. Immerhin standen 20/21 bis dahin 13 Liga-Spiele und sieben Einsätze in der Champions league in der Vita.

Über ein Jahr fiel Morey mit seiner Kreuzbandverletzung aus, verpasste 50 Spiele des BVB. Doch im verganenen Sommer gab es Hoffnung: Morey kämpfte sich zurück, holte den Trainingsrückstand auf, konnte sogar in der Reserve in der 3. Liga das Comeback feiern - beim 1:0-Sieg gegen RW Essen stand er Mitte August auf dem Platz. Allerdings nur 45 Minuten, dann musste er wieder vom Platz.

Knie-OP als erneuter Rückschlag

Es folgte das nächste Kapitel in einer Geschichte, die von Pein geprägt ist: Morey musste sich einer Knie-Operation am Außen meniskus unterziehen. Nächste Ausfallzeit bis Februar 2023. Wieder verpasste Morey zahlreiche Trainingsarbeiten, wieder musste er in die Reha und wieder musste er einen enormen Trainingsrückstand aufholen.

Für den Rest der Spielzeit blieb er ohne Spielpraxis, arbeitete nur daran, wieder fit zu werden. So stehen in vier Jahren Dortmund lediglich 18 Bundesliga-Einsätze zu Buche. Selbst für die Reserve reichte es zu keinem Einsatz in der vergangenen Spielzeit.

Fast wie ein Neuzugang für Dortmund

Nun leuchtet wieder die Hoffnung auf bei Morey: Im Sommer 2023 konnte er verltzungsfrei trainieren, absolvierte die komplette Vorbereitung mit den Profis. Er ist schmerzfrei und gegen Rhynern auch bereits ganz zufrieden: "Ich hatte ein sehr gutes Gefühl und es wird jeden Tag besser", erklärte der Spanier. Für dieses Gefühl war Morey sogar extra früh bereits mit der U23 ins Training eingestiegen.

Der 23-Jährige selber steckt seine Ziele nicht zu hoch: "Nach dieser langen Zeit mit viel Pech habe ich gelernt, nur Tag für Tag zu sehen. Es ist wichtig für mich, morgen alles zu geben. Und dann übermorgen Und so weiter." Auf jeden Fall könne er endlich wieder "genießen". Nutznießer könnte auch Dortmund sein: Der BVB bekommt mit einem wiedergenesen Morey quasi einen Neuzugang aus den eigenen Reihen mit viel Potenzial.