WDR-Sport Marcel Siem - Abschlag in eine bessere Zukunft Stand: 20.07.2023 10:04 Uhr

Der Mettmanner Golfprofi Marcel Siem hat eine lange, neun Jahre anhaltende Durststrecke hinter sich gelassen. Der 43-Jährige versucht seine zurückgewonnene Stärke bei den British Open unter Beweis zu stellen.

Von Jörg Strohschein

Die British Open könnten die Krönung des besonderen Comebacks von Marcel Siem werden. Der 43 Jahre alte, gebürtige Mettmanner (nahe Düsseldorf) schlägt in diesen Tagen im überaus renommierten Royal Liverpool Golf Club ab, bei einem der vier wichtigsten Turniere der Saison. Bei weitem keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich die vergangene Jahre des Golfprofis anschaut. Und Siem hofft darauf, dass er seine gute Form der vergangenen Monate auch auf der britischen Insel erneut unter Beweis stellen kann.

Denn erst in diesem Jahr hat der Routinier die Rückkehr in die Weltspitze geschafft. Mit einem Sieg in Neu Dehli im Februar beendete Siem eine neun Jahre anhaltende Durststrecke. Insgesamt hatte Siem vor seinem Sieg in Indien bereits viermal auf der heutigen DP World Tour gewonnen. Aber das ist eben sehr lange her.

Verlust der Tourkarte

Den letzten Turniererfolg hatte Siem im Jahr 2014 beim BMW Masters in China gefeiert. Damals stand er kurz davor, zu den besten 50 Spielern der Welt zu gehören. Doch es folgten persönliche Tiefschläge - sowohl privater als auch beruflicher Natur. Bei Siem lief es - auch aufgrund von Verletzungen - sportlich nicht mehr. Ihn plagten Selbstzweifel, zwischenzeitlich dachte er sogar daran, seine Karriere zu beenden. Auch das Geld wurde knapp. Zu allem Überfluss litt seine Frau auch noch unter einer Krebsererkrankung.

Zwischen 2014 und 2023 verlor Siem sogar die Tourkarte, die zur Teilnahme an gut dotierten Turnieren berechtigt. Siem musste auf der zweitklassigen "European Challenge Tour" antreten. Aber der Golfprofi entschied sich irgendwann dazu, sich wieder hochzukämpfen. "Ich musste nach dem bitteren Absturz auf die Challenge Tour nach all den Verletzungen einfach etwas ändern", sagte Siem dem Magazin Golftime. "Ich wollte einfach meine alte DNA zurück. Die hatte ich 2014 und 2015 total verloren."

Umzug nach Mauritius

Siem arbeitete mit seinem Team um Fitnesstrainer Paul Götte und Swing-Coach André Kruse intensiv an seinem Comeback auf die große Bühne. Mit einem Sieg auf der Challenger Tour im Juli 2021 schlug er sich dorthin wieder zurück. Er schaffte den Weg zurück auf die DP World Tour und feierte dort beim Singapore Classic seine 500. Turnierteilnahme.

Und: Anfang 2023 zog Siem mit seiner Familie ganz nach Mauritius, wo er in den Jahren zuvor schon viel (Trainings-) Zeit verbracht hatte und optimale Bedingungen vorfindet. Aber auch, um den Heilungsprozess bei seiner Frau weiter voranzutreiben.

Der hoch emotionale Golfprofi entschied sich, sich auch mental anders auf seinen Beruf einzulassen. "Ich denke, dass ich es heute besser hinbekomme, die negativen Emotionen abzuschalten und die positiven Emotionen zu behalten. Um Golfturniere zu gewinnen, musst du ein Stück auch Emotionen haben", sagte Siems.

Nun scheint der Weg in eine sportlich bessere Zukunft für Siem wieder geebnet zu sein. Die British Open sind für ihn ein guter Ort, um das zu zeigen.