WDR-Sport Leverkusens Handballfrauen verlieren in Buxtehude

Leverkusens Handballfrauen verlieren in Buxtehude Stand: 11.11.2023 17:30 Uhr

Die weite Fahrt in den Norden hat sich für Bayers Handballfrauen nicht gelohnt: In Buxtehude setzte es in der Bundesliga eine 24:26 (13:15)-Niederlage.

Es war ein klassisches Mittelfeld-Duell, das die Zuschauer in Buxtehude zu sehen bekamen. Beide Teams hatten vor dem Anpfiff drei Siege auf dem Konto - standen tabellarisch jenseits von Gut und Böse.

Die Leverkusener Frauen kamen im hohen Norden nicht schlecht in die Partie, in den ersten zehn Minuten blieb das Spiel ausgeglichen. Dann aber legte der BSV einen Lauf hin, der den Gastgeberinnen eine 7:3-Führung bescherte. Nach einer Leverkusener Auszeit verkürzten die Bayer-Frauen auf 8:5, Buxtehudes Charlotte Kähr erhöhte aber mit ihrem vierten Tor des Nachmittags auf 10:6.

15:13 zur Pause

Bis zur Pause blieb Leverkusen aber dran, vor allem die zunehmend treffsichere Christin Kaufmann, die im ersten Abschnitt viermal traf, hielt das Team beim Halbzeitstand von 15:13 im Spiel.

Die Dinge liefen im zweiten Abschnitt aber zunehmend in Richtung der Gastgeberinnne. Spätestens, als Kähr in der 45. Minute zum zwischenzeitlichen 23:17 traf, schwammen den Bayer-Frauen die Felle davon. Am Ende konnte das Team noch einmal verkürzen, die 24:26-Niederlage aber nicht vermeiden.

Solingen-Gräfrath mit nächstem NRW-Derby

Für die Solingerinnen geht es in der Liga am Freitag weiter, wieder mit einem NRW-Derby, gegen die HSG Blomberg-Lippe (19.30 Uhr). Bayer tritt erst zum Jahresende bei den Bad Wildungen Vipers an. Anwurf ist am Mittwoch, 27. Dezember, um 19.30 Uhr.