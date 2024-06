Abwehrchef in Leverkusen Steht Tah bei der EM vor dem DFB-Durchbruch? Stand: 05.06.2024 15:09 Uhr

Bei Bayer Leverkusen war Abwehrchef Jonathan Tah maßgeblich mitverantwortlich für den Double-Gewinn. Bei der EM winkt ihm der endgültige Durchbruch in der deutschen Nationalmannschaft.

Jonathan Tah ist in erster Linie Profifußballer, ein sehr erfolgreicher sogar. Der 28-Jährige holte mit Bayer Leverkusen in dieser Saison das Double aus Meisterschale und DFB-Pokal, es waren gleichzeitig seine ersten persönlichen Titel. Klar, dass Abwehrchef Tah bei den anschließenden Partys seinen feierwütigen Kollegen in nichts nachstand.

Auch auf dem Platz ist Tah auffällig, nicht nur aufgrund seiner eindrucksvollen Statur, sondern vor allem spielerisch: als Anführer und Lautsprecher in der Leverkusener Abwehrkette.

Tah spricht offen über Rassismus in ARD-Doku

Abseits des Spielfeldes, sofern es nicht die Meisterschale oder den DFB-Pokal zu feiern gibt, ist Tah hingegen eher ein zurückhaltender Typ. Der 28-Jährige ist in Interviews jederzeit reflektiert und bemerkenswert höflich, wobei er dennoch klare Haltungen vertritt.

Das bewies er auch jüngst in der ARD-Doku "Einigkeit und Recht und Vielfalt", in der sich Autor Philipp Awounou mit Rassismus in Deutschland und dem DFB-Team als gesellschaftlichem Identifikationsobjekt beschäftigt.

Tah, Deutscher mit ivorischen Wurzeln, erzählt dort von rassistischen Anfeindungen - aber auch, wie der Fußball zur Integration beitragen kann. Und von seinem Stolz, das DFB-Trikot zu tragen: "Ja, wir sind Müller. Aber wir sind auch Tah und Gündogan und wir verfolgen alle gemeinsam ein Ziel. Ich glaube schon, dass das sehr viele Menschen inspirieren kann."

Wechselgerüchte: Geht Tah zu Bayern München?

In der Nationalelf trifft Tah nicht nur auf Thomas Müller, sondern auf viele weitere Profis von Bayern München. Womöglich ist er bald selbst einer von ihnen - denn der deutsche Rekordmeister soll den Innenverteidiger laut Medienberichten umwerben. Als deutscher Nationalspieler passt Tah perfekt ins Beuteschema der Münchner, die in der Innenverteidigung händeringend einen Anführer suchen. Tahs Vertrag bei der "Werkself" geht noch bis Sommer 2025.

Konkret über die Bayern sprach Tah bei einer DFB-Medienrunde zuletzt nicht. Wie sich das eben so gehört für einen reservierten, reflektierten Profi. Er sagte: "Ich denke über den richtigen nächsten Schritt für mich nach. Ob ich in Leverkusen bleibe oder woanders hingehe. Ich glaube, es ist nicht gut, Namen von anderen Vereinen in den Mund zu nehmen, aber natürlich sollte der nächste Schritt der richtige sein und sich gut anfühlen."

Dass Tah dabei auch die Position seines Vereins Leverkusen "voll und ganz nachvollziehen" kann, gab er gegenüber "Sky" zu verstehen. Denn er müsse "entweder meinen Vertrag verlänger[n] oder (...) gehen (...), weil der Verein nicht in die Situation kommen möchte, dass ein Spieler ablösefrei den Verein verlässt". Deshalb werde er jetzt "zeitnah" eine Entscheidung treffen.

Tahs Weg zum Abwehrchef in Leverkusen

Dass Leverkusen an seine wirtschaftliche Grenze gehen wird, um mit Tah zu verlängern, ist zu vermuten. Bei Bayer wissen sie, was sie am wuchtigen 1,95-Meter-Innenverteidiger haben, der auch im Spielaufbau wichtig ist und in dieser Saison mit etwa 96 Prozent die beste Passquote aller Bundesliga-Profis hatte.

Tah trägt seit 2015 das B04-Trikot. Für einen 28-Jährigen weist Tahs Vita verhältnismäßig wenige Vereine aus, er ist kein Wandervogel. Der gebürtige Hamburger durchlief die HSV-Jugend, debütierte als 17-Jähriger in der Bundesliga. Es folgte ein Jahr als Leihspieler bei Fortuna Düsseldorf, wo er zum Leistungsträger wurde, dann legte B04 knapp 10 Millionen Euro auf den Tisch.

Ein Investment, das sich auszahlen sollte. Tah machte direkt in seinem ersten Bayer-Jahr 29 Bundesligaspiele, war auch in der Champions-League-Gruppenphase Stammkraft. Über die Jahre hat er sich vor allem spielerisch weiterentwickelt, denn mit einer starken Physis gesegnet war er ja bereits. Tah lernte auch viel von erfahrenen Innenverteidigern wie Sven Bender, bis er irgendwann selbst zum Anführer aufstieg.

Auch für Deutschland winkt nun der Durchbruch

Bei der EM ist Tah nun an der Seite von Real Madrids frischgebackenem Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger gesetzt. Der adelte Tah zuletzt als "besten Innenverteidiger der Bundesliga". Die Rolle des Abwehrchefs hat Rüdiger inne, doch Bundestrainer Julian Nagelsmann wird auch von Tah Anführerqualitäten fordern.

Nagelsmann ist der Nationalcoach, unter dem Tah nun erstmals als feste Größe gesetzt ist. 2016 stand Tah im Kader von Joachim Löw bei der EM in Frankreich, da spielte er aber nicht. Auch danach war er immer mal wieder nah dran, aber der endgültige Durchbruch im Nationaltrikot ließ auf sich warten - bis jetzt. Tah sagte jedenfalls bei einer DFB-Pressekonferenz, er sei nach dem Double mit Leverkusen nun "voller Gier, weiter erfolgreich zu sein".