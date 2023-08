WDR-Sport Leverkusen und Köln gewinnen Generalproben - Gladbach und Bochum durchwachsen Stand: 05.08.2023 20:36 Uhr

Bundesligist Bayer Leverkusen hat seine Generalprobe für den Saisonstart erfolgreich gestaltet.

Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Trainer Xabi Alonso siegte die Werkself gegen den englischen Conference-League-Sieger West Ham United mit 4:0 (3:0). Die Neuzugänge Jonas Hofmann (9.) und Victor Boniface (38.), Nationalspieler Thilo Kehrer (24., Eigentor) und Robert Andrich (70., Elfmeter) trafen für Leverkusen.

Das Alonso-Team tritt am kommenden Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist FC Teutonia Ottensen an. Eine Woche später empfangen die Rheinländer DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum Bundesliga-Auftakt.

Köln besiegt Nantes

Auch der 1. FC Köln schloss die Saisonvorbereitung mit einem Erfolg ab. Der FC setzte sich am Samstag in einem Testspiel mit 2:0 (0:0) gegen den französischen Erstligisten FC Nantes durch. Der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Neuzugang Luca Waldschmidt (30. Minute) erzielte vor 32.400 Zuschauern im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung die Führung, Sargis Adamyan (64.) sorgte für den Endstand.

Während für Nantes am nächsten Wochenende der erste Liga-Spieltag ansteht, muss Köln am Montag, 14. August in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück antreten (20.45 Uhr/Live im Ersten).

Gladbach mit Remis

Borussia Mönchengladbach beendete die Saisonvorbereitung ohne Testspielniederlage. Das 2:2 (2:2) am Samstag gegen den französischen Erstligisten Montpellier HSC war das sechste Testspiel des Klubs unter Neu-Trainer Gerardo Seoane, nur zwei davon gewann Gladbach nicht.

Allerdings verspielte die Seoane-Elf gegen Montpellier nach den Toren von Neuzugang Grant-Leon Ranos (20. Minute) sowie Julian Weigl (34.) eine Zwei-Tore-Führung und musste noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich hinnehmen.

Das Spiel war die Generalprobe für Mönchengladbach vor dem Pflichtspielauftakt am Freitag (18 Uhr) in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde beim Oberligisten TuS Bersenbrück. Für Montpellier steht in einer Woche gegen AC Le Havre bereits das erste Liga-Spiel an.

Sieg und Niederlage für Bochum im Doppeltest

Der VfL Bochum verbuchte im letzten Härtetest vor dem Pokalduell in einer Woche bei Drittligist Arminia Bielefeld einen Sieg und eine Niederlage. Der Klub absolvierte zwei Testspiele gegen den englischen Premier-League-Aufsteiger Luton Town, konnte aber nur ein Spiel gewinnen.

Die erste Partie, in der Kevin Stöger (9. Minute) und Takuma Asano (51.) zum 2:1 (1:1)-Sieg trafen, hatte aber deutlich mehr Aussagekraft. VfL-Trainer Thomas Letsch ließ vor 8.400 Zuschauern die voraussichtliche Startelf für den Saisonstart spielen. Mit dabei waren unter anderem die drei Neuzugänge Lukas Daschner, Felix Passlack und Noah Loosli, in der zweiten Hälfte wurden in Verteidiger Bernardo und Matus Bero zwei weitere Neuzugänge eingewechselt.

In der zweiten Partie direkt im Anschluss, die Bochum mit 1:3 (1:1) verlor, setzte Letsch dann neben einigen erfahrenen Spielern auch U 19-Akteure ein.