WDR-Sport Leverkusen mit Remis gegen Lens, Bochum durchwachsen

Bayer Leverkusen ist in einem Testspiel gegen den französischen Erstligisten RC Lens nicht über ein Unentschieden hinausgekommen.

Gut eine Woche nach dem 2:1-Erfolg über Drittligist Rot-Weiss Essen kam der deutsche Double-Sieger am Samstag zu einem 2:2 (1:1).

Terrier trifft erstmals für Bayer

Bereits nach vier Minuten traf Martin Terrier erstmals für Leverkusen. Der Neuzugang staubte ab, nachdem Victor Boniface im ersten Versuch gescheitert war. Kurz vor der Pause gelang Lens der Ausgleich, als Wesley Said (45.) eine Flanke von Jhoanner Chavez per Kopf verwertete.

In der zweiten Halbzeit schoss Florian Wirtz (51.) Leverkusen nach einem langen Ball von Aleix Garcia per Direktabnahme erneut in Führung. In der Schlussphase glich Jonathan Gradit (84.) mit einem Distanzschuss in den Winkel zum 2:2-Endstand aus. Am Mittwoch trifft Leverkusen im nächsten Test auf Arsenal London.

Bochum mit einem Sieg und einer Niederlage

Der VfL Bochum absolvierte am Samstag zum Abschluss des Trainingslagers in Südtirol zwei Testspiele über jeweils 60 Minuten. Den ersten Vergleich gegen den italienischen Zweitligisten FC Südtirol verlor der VfL 0:2. Gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna feierte Bochum anschließend einen 4:0-Erfolg. Ibrahima Sissoko, Moritz Broschinski (2) und Dani de Wit erzielten die Tore für den VfL.