WDR-Sport Leverkusen besiegelt Potsdams Abstieg - Köln gerettet

Bayer Leverkusen hat Turbine Potsdam besiegt und seine Chancen auf die Champions-League-Qualifikation gewahrt. Potsdam steigt ab.

Leverkusen gewann am Freitagabend mit 3:1 (1:0) in Potsdam und verkürzte den Rückstand auf Platz drei zunächst auf einen Punkt. Der Dritte Eintracht Frankfurt kann den Abstand am Sonntag mit einem Sieg beim 1. FC Köln wieder vergrößern. Platz drei berechtigt zur Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League.

Potsdam muss den Gang in die 2. Liga antreten. Turbine hat nach 20 Spielen nur einen Punkt auf dem Konto. Der Tabellen-Vorletzte 1. FC Köln kann dagegen sicher für eine weiteres Jahr in der Frauen-Bundesliga planen.

Leverkusen trifft, Gelb-Rot für Potsdam

Wie erwartet übernahm Leverkusen nach dem Anpfiff die Kontrolle und kam zum ersten Abschluss durch Delice Boboy (7.), deren Flachschuss aber zu harmlos war. Nach einer Flanke an den kurzen Pfosten kam Boboy (12.) nur noch mit dem Knie an den Ball, der knapp am Tor vorbei segelte. Glück hatte Turbine, als Cornelia Kramer (22.) mit einem direkten Freistoß aus etwa 20 Metern an der Latte scheiterte.

Mit Boboys (26.) drittem Versuch ging Bayer schließlich aber verdient in Führung. Nach einen Einwurf kam die Angreiferin im Strafraum an den Ball, drehte sich um ihre Gegenspielerin und traf in die obere rechte Ecke. Fünf Minuten später sah Potsdams Maya Hahn (31.) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Bis zur Halbzeitpause verpasste Leverkusen es, die Führung auszubauen. Nach einer scharfen Hereingabe von Kramer lenkte Potsdams Emilie Bernhardt (38.) die Kugel beinahe ins eigene Tor, Boboy (45.+1) traf bei einem Schuss aus elf Metern nur die Latte.

Bayer erhöht per Elfmeter

Auch in der zweiten Halbzeit hatte Leverkusen die Partie im Griff. Nach einem Bayer-Eckball trudelte der Ball gegen den Pfosten und sprang zurück ins Feld. Im Zweikampf mit Potsdams Mia Schmid kam Boboy zu Fall, es gab Foulelfmeter. Kramer (61.) trat an und traf unten rechts ins Eck zum 2:0.

In der Schlussphase sorgte Karólína Vilhjálmsdóttir (89.) für die Entscheidung, als sie den Ball nach einer Flanke von Selina Ostermeier aus kurzer Distanz zum 3:0 über die Linie drückte. Nach einem Ballverlust am eigenen Strafraum kassierte Bayer noch einen Treffer, Potsdams Viktoria Schwalm (90.) traf aus 15 Metern ins linke untere Eck.

Am vorletzten Spieltag empfängt Leverkusen am Sonntag (3. Mai/12 Uhr) RB Leipzig. Potsdam tritt kurz darauf (14 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg an.

