WDR-Sport Lemgo unterliegt kampfstarkem VfL Gummersbach

Lemgo unterliegt kampfstarkem VfL Gummersbach Stand: 23.02.2024 21:25 Uhr

Der TBV Lemgo hat sein Heimspiel gegen den VfL Gummersbach verloren. Gegen den kampfstarken Gast fiel die Entscheidung in der Schlussphase.

Der VfL, die Mannschaft von Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson, gewann beim TVB Lemgo Lippe mit 26:23 (15:11). In einer intensiv geführten Begegnung setzten sich die Oberbergischen Ende der ersten Halbzeit ab und behaupteten im zweiten Durchgang lange eine leicht komfortable Führung, ehe es in der Crunchtime noch einmal ganz eng wurde.

Schlussendlich bewiesen die Gummersbacher Nervenstärke und heimsten den elften Saisonsieg ein. Mit 24:20 Punkten klettert der VfL vorläufig auf Platz sechs in der Tabelle.

Gäste finden als Erstes den Rhythmus

Nach einem eher zögerlichen Beginn beider Mannschaften und einem 2:2-Zwischenstand nach fünf Minuten waren es die Gäste, die als erstes in ihren Spielrhythmus fanden. Zwei gute Aktionen von VfL-Keeper Tibor Ivanišević und der Treffer durch Kristjan Horžen leiteten in der siebten Minute die erste Gummersbacher Führung ein (3:2).

Fünf Treffer ohne Gegentor binnen fünf Minuten brachten den VfL in der 25. Minute mit 13:8 in Front. Dieses Mal gelang es ihnen ihren Vorsprung auch in den darauffolgenden Minuten zu behaupten. Nach dem 15:10 durch Miloš Vujović in der 29. Minute konnten die Lemgoer nur noch einen weiteren Treffer für sich verzeichnen, so dass es beim Stand von 15:11 in die Halbzeitpause ging.

TBV hält noch einmal dagegen

Nach dem Wiederanpfiff legte das Sigurdsson-Team zunächst mit zwei Treffern durch Arnór Óskarsson und Kristjan Horžen zum 17:11 nach (36. Minute). Jedoch blieb der TBV engagiert und hielt insbesondere kämpferisch dagegen.

Mehrfach waren es Einzelaktionen wie in Minute 43 durch Kapitän Julian Köster, die den VfL vorne hielten (20:17). So zogen die Hausherren in der Schlussphase noch einmal das Tempo an und brachten die Gäste mit drei Toren hintereinander wieder in Bedrängnis (20:21, 49. Minute).

Köster trifft zur Vorentscheidung

Die Oberbergischen schafften es jedoch weiterhin vorne zu bleiben und mit ein bis zwei Toren vorzulegen. In der 57. Minute war es wieder Köster, der für seine Mannschaft zum 24:22 traf. Eine weiteren Ballgewinn vollendete Lukas Blohme zum 25:22 (58. Minute). Diesen Vorsprung verwalteten die Gäste bis zum Schlusspfiff. Für den 26:23-Endstand sorgte Óskarsson in der letzten Spielminute.