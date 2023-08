WDR-Sport Leihspieler Kabadayi soll Schalker Offensive beleben Stand: 03.08.2023 11:19 Uhr

Der FC Schalke 04 verstärkt seine Offensive mit Junioren-Nationalspieler Yusuf Kabadayi. Der 19-Jährige von der Reserve des FC Bayern München wurde auf Leihbasis für die Saison 2023/2024 verpflichtet.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat nach dem Saisonstart noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. U19-Nationalspieler Yusuf Kabadayi wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zu den Knappen.

"Yusuf kombiniert einen robusten Körper mit einer guten Technik und großer Torgefahr", sagte Trainer Thomas Reis. "Mit diesem Profil ist er offensiv flexibel einsetzbar und kann unserem Spiel zusätzliche Impulse geben".

Der Revierclub besitzt eine Kaufoption für das Talent, das in der vergangenen Saison in der Regionalliga in 20 Spielen neun Tore erzielte. Kabadayi war 2012 vom FC Eintracht München in die Jugend des FC Bayern gewechselt. Dort durchlief er alle Juniorenmannschaften. Im U15- und U16-Alter kam der Außenspieler für die türkischen Junioren-Nationalteams zum Einsatz. Später lief er für die deutsche U18 und U19 auf.