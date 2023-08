WDR-Sport Leichtathletik-WM: Kugelstoßerin Ritter will raus aus dem Leistungstief Stand: 16.08.2023 09:50 Uhr

Sportlich läuft das Jahr 2023 für Kugelstoßerin Julia Ritter vom TV Wattenscheid nicht nach Plan. Bei der WM in Istanbul will sie nun ihre Saison retten. Dabei helfen sollen das Deutschland-Trikot und ihre Familie.

Von Lukas Thiele

Vor Julia Ritter liegen stressige Wochen. Drei Wochen am Stück wird die Kugelstoßerin des TV Wattenscheid auf Reisen sein. Ende des Monats steht für die Bundespolizistin unter anderen die Polizei-Europameisterschaft an, direkt gefolgt vom Werfertag im sächsischen Thum. Wirklich beschäftigt hat sich Ritter mit diesen Wettkämpfen aber noch nicht. Schließlich findet vorher noch die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest (19. bis 27. August 2023) in Budapest statt. "Das ist mein Jahres-Highlight", sagte Ritter im WDR-Gespräch.

Dass die 25-Jährige in Budapest dabei sein wird, steht erst seit knapp zwei Wochen fest. Denn die WM-Norm von 18,80 Meter hat sie nicht erfüllt. Qualifiziert hat sie sich letztlich über die Weltrangliste. Dort liegt sie auf Rang 21 und ist damit hinter Sara Gambetta (Platz acht) und Yemisi Ogunleye (17) drittbeste Deutsche und hat so den dritten und letzten Kaderplatz erwischt. "Ich habe jeden Tag gerechnet und geguckt, wie es aussieht", sagte sie. "Am 31. Juli war der Stichtag und dann wusste ich, dass ich dabei bin."

WM als Rettung einer verkorksten Saison

Die WM-Teilnahme ist für die gebürtige Sauerländerin die Rettung einer bisher verkorksten Saison. "Ich bin gar nicht reingekommen", sagte sie. "Ich habe zwar 18,18 Meter gestoßen, aber nachdem ich im vergangenen Jahr fast in jedem Wettkampf über 18 Meter gestoßen hab, ist das schon komisch, wenn ich auf einmal nur noch 17,50 Meter stoße. Und ich denke mir: Du machst doch nichts anders."

Ritter Saison-Bestleistung liegt bei 18,18 Meter. Zum Vergleich: Ihre persönliche Bestleistung liegt bei 18,60 Meter. "Ich weiß, dass es im Angleiten liegt. Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen", versucht Ritter ihren Leistungsabfall zu erklären. Die wahren Probleme vermutet sie aber im mentalen Bereich: "Ich bin einfach nicht locker genug. Ich denke wahrscheinlich zu viel und baue mir beim Angleiten deshalb selber Hürden in den Weg. Weil von der Kraft her sind meine Voraussetzungen viel besser als im vergangenen Jahr."

European Championships als "absoluter Höhepunkt"

Die Saison 2022 verlief für Ritter erfolgreich. In Eugene in den USA war sie zum ersten Mal bei einer WM dabei, verpasste das Finale aber. Dafür feierte sie bei den European Championships in München einen ihrer bisher größten Erfolge. 18,29 Meter reichten dort zu Rang sechs. "Mein absoluter Höhepunkt", sagte Ritter rückblickend.

Bei den European Championshis freute sich Julia Ritter über Rang sechs.

Gut möglich, dass nach diesem Erfolg nun erst einmal die Luft raus war, so Ritter. "Ich mache die Geschichte jetzt schon ein paar Jahre. Und wenn in einem Jahr ein großer Höhepunkt war, war das Jahr danach etwas schwieriger. Ich glaube, der Körper muss sich erst einmal wieder erden und sich ein bisschen entspannen", sagte sie. "Ich war wahrscheinlich einfach ein bisschen kaputt."

Deutschland-Trikot als Mutmacher

Die WM in Budapest soll jetzt zum Wendepunkt werden. Dabei helfen soll Ritter auch die Kleider-Ordnung: "Immer wenn ich ein Deutschland-Trikot anhabe, bin ich ganz gut und das wird hoffentlich dieses Jahr auch wieder so laufen." Schon bei der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul im März hat ihr das Outfit des deutschen Leichtathletik-Verbandes zu Rang acht verholfen. "Das hat mir auch ein bisschen die Hallen-Saison gerettet. In Istanbul lief es besser als davor in der Hallen-Saison. Deshalb glaube ich, wenn ich mein Deutschland-Trikot anhaben werde, wird auch wieder die Jule im Ring stehen, die ich kenne und die ich gerne sein möchte."

Wenn ich mein Deutschland-Trikot anhaben werde, wird auch wieder die Jule im Ring stehen, die ich kenne und die ich gerne sein möchte.

Julia Ritter

Neben dem Deutschland-Trikot zieht Ritter auch viel Kraft aus der Unterstützung durch ihre Familie. "Ich bin ein sehr großer Familienmensch, deswegen freue ich mich immer, wenn meine Eltern, meine Schwester, meine Tante, mein Onkel und meine Oma dabei sind. Die sind alle da. Die geben mir dann die mentale Unterstützung." Schon bei ihrem ersten großen Jugend-Wettkampf 2015 in Kolumbien war ihre Familie vor Ort. "Kolumbien ist jetzt auch kein Katzensprung. Außer Istanbul hatte ich noch keinen internationalen Wettkampf, bei dem meine Familie nicht dabei war. Die sind immer dabei."

WM-Ziel: Saison-Bestleistung

Mit dieser Unterstützung im Rücken will Ritter bei der WM mindestens ihre bisherige Saison-Bestleistung von 18,18 Meter übertreffen. Dass sie ihre persönliche Bestleistung von 18,60 Meter übertrifft, sei "utopisch, weil das im Moment nicht wirklich drin ist. Aber wenn ich einen richtig treffe, kann alles passieren. Aber ich will mir die Ziele nicht zu hoch stecken. Wenn ich 18,50 Meter stoßen kann, würde ich mich super freuen. Alles da drüber wäre das absolute Highlight."

Im kommenden Jahr steht dann schon das nächste Highlight an: die Olympischen Spiele 2024 in Paris. "Ich habe Tokio knapp verpasst, deswegen ist Paris jetzt auf jeden Fall noch wichtiger für mich." Auch die Olympia-Norm liegt bei 18,80 Meter. Zu viel Druck will sich Ritter nicht machen. Im Fokus steht für sie erst einmal die WM und die mögliche Rettung einer verkorksten Saison. Nur der Optimismus in Richtung Olympia ist schon da: "Dieses Jahr ist schwierig, das heißt, nächstes Jahr wird wieder richtig gut."