WDR-Sport Ladies in Black schlagen Tabellendritten - USC Münster gewinnt Kellerduell Stand: 27.01.2024 21:20 Uhr

Die Ladies in Black Aachen haben im letzten Spiel der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga der Frauen für eine Überraschung gesorgt. Der USC Münster konnte das Kellerduell gegen Neuwied glatt gewinnen.

Die Aachenerinnen schlugen den Tabellendritten Dresdner SC in eigener Halle mit 3:2 (26:24, 13:25, 24:26, 25:18, 15:10). Die Ladies in Black beenden die Hauptrunde dennoch in der unteren Tabellenhälfte und treten in der Zwischenrunde in Gruppe B (Tabellenplätze sechs bis zehn) an. Dresden wird in Gruppe A (Plätze eins bis fünf) spielen.

In Gruppe B wird auch der USC Münster antreten. Aber auch die Münsteranerinnen konnten am Samstag gewinnen. Gegen den Tabellenletzten VC Neuwied gewann der USC glatt mit 3:0 (25:11, 25:21, 25:16) und steht punktgleich mit den Ladies in Black auf Rang neun. Da Münster aber noch ein Spiel weniger hat, kann der USC die Aachenerinnen in der Tabelle noch überholen.