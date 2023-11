WDR-Sport Kurzbahn-DM: Schwarz hält Wellbrock in Schach Stand: 18.11.2023 20:28 Uhr

Bei den Kurzbahn-Meisterschaften der Schwimmer entschied Sven Schwarz das Duell über 800 Meter Freistil gegen Florian Wellbrock für sich. Für ein Highlight sorgte Isabel Gose über die 1.500 Meter Freistil.

Bei den Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Wuppertal musste sich Florian Wellbrock U23-Europameister Sven Schwarz über 800 Meter Freistil geschlagen geben. Die beiden Vorlaufschnellsten dominierten das Finale am Samstag (18.11.2023) das Rennen über die gesamte Distanz.

Schwarz konnte dann im letzten Viertel noch zulegen und sicherte sich am Anschlag in 7:34,05 Minuten den Titel knapp drei Sekunden vor Wellbrock (7:36,93 Minuten). Bronze ging an Henning Mühlleitner (7:49,92 Minuten). Schwarz verpasst seine persönliche Bestzeit nur um zwei Zehntel Sekunden und schob sich mit seiner Leistung in Wuppertal auf Platz zwei der Weltjahresbestenliste hinter dem Schweden Victor Johansson (7:33,01 Minuten). Am Sonntag treffen Schwarz und Wellbrock über die 400 Meter Freistil erneut aufeinander.

Le Clos zum vierten Mal ganz vorn

Seinen vierten Sieg in Wuppertal sicherte sich Chad le Clos. Der Südafrikaner gewann die 50 Meter Freistil in 21,53 Sekunden für sich.

Über die kurze Brust-Strecke verteidigte Lucas Matzerath seinen Titel in 26,73 Sekunden vor Manuel Kohlschmid (27,13 Sekunden) und Urs-Laurin Bludau (27,20 Sekunden).

Gose ragt über 1.500 Meter heraus

Bei den Frauen sorgte Isabel Gose für das Highlight des Tages. Bei ihrem souveränen Sieg über 1.500 Meter verbesserte die 21-Jährige ihre persönliche Bestzeit um 24 Sekunden und stellte in 15:25,50 Minuten eine neue Weltjahresbestzeit auf der Kurzbahn auf.