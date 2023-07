WDR-Sport Kruse mit Tor und Vorlage bei Paderborner Testspiel-Sieg Stand: 22.07.2023 16:19 Uhr

Der SC Paderborn hat die Vorbereitung vor dem Zweitliga-Start mit einem Sieg gegen den niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk abgeschlossen.

Beim 3:0-Erfolg (2:0) am Samstag in Kaiserau feierte Max Kruse seinen Premierentreffer für den SCP. In der 29. Minute verwandelte er einen Strafstoß zur 1:0-Führung. Mattes Hansen traf neun Minuten später zum 2:0 (38.). Am dritten Treffer war dann Kruse wieder direkt beteiligt. Seine Hereingabe verwertete Sirlord Conteh in der 64. Minute zum 3:0-Endstand.

Am Tag zuvor hatten die Paderborner bereits ein Testspiel gegen Bundesligist Bayer 04 Leverkusen mit 2:1 gewonnen. Am 30. Juli (Sonntag) starten die Paderborner mit einem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth in die neue Zweitliga-Saison.