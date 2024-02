WDR-Sport Kriselnde Viktoria im Nachholspiel gegen Saarbrücken unter Druck Stand: 20.02.2024 18:13 Uhr

Zwei Niederlagen in Folge in der 3. Liga, Pokalaus im Mittelrhein-Pokal: Viktoria Köln hat eine harte Woche hinter sich - im Nachholspiel wartet ein auswärtsstarkes Saarbrücken.

Köln empfängt am Mittwochabend (19 Uhr) den 1. FC Saarbrücken - es ist das Nachholspiel des 21. Spieltags. Die Partie hätte ursprünglich Mitte Januar stattfinden sollen, musste damals jedoch aufgrund starker Schneefälle in Köln abgesagt werden.

Drei Niederlagen innerhalb einer Woche

Knapp vier Wochen später hat sich die sportliche Situation der Viktoria zugespitzt. Nach einer Woche zum Vergessen hofft Köln in der zweiten englischen Woche hintereinander auf Besserung. Zuletzt verloren die Kölner drei NRW-Duelle in Folge, darunter die Niederlage im Mittelrheinpokal gegen Regionalliga-Spitzenreiter Alemannia Aachen und zuletzt die 0:1-Pleite in der Liga gegen den abstiegsbedrohten MSV Duisburg. Mit 32 Zählern rangiert die Viktoria aktuell auf dem 14. Tabellenplatz und hat noch acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Saarbrücken mit drei Nachholspielen

Auch Gegner Saarbrücken hinkt seinen Ambitionen hinterher und liegt drei Punkte vor der Viktoria auf Platz zwölf.

Die Saarländer konnten sich am vergangenen Wochenende mit einem Derby-Sieg gegen Waldhof Mannheim aus einer Mini-Krise von drei Pleiten in Serie befreien. Die Partie in Köln ist für Saarbrücken das erste von insgesamt drei Nachholspielen. Die anderen beiden Partien - darunter das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach - wurden aufgrund schwerer Regenfälle im Ludwigspark abgesagt.

Die Viktoria, die gegen den MSV am Samstag in der Liga erstmals seit dem 3. Spieltag ohne einen eigenen Treffer blieb, erwartet am Mittwoch einen auswärtsstarken Gegner. Saarbrücken kassierte in den letzten fünf Auswärtsspielen nur einen Treffer und ist seit sechs Spielen in der Fremde ungeschlagen.