WDR-Sport Kölner Haie holen deutsches Sturmtalent aus den USA Stand: 30.06.2023 12:19 Uhr

Die Kölner Haie haben für die nächste Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das deutsche Sturmtalent Hakon Hänelt verpflichtet.

Der 20-Jährige wechselt zur kommenden Saison aus der nordamerikanischen Nachwuchsliga QMJHL von den Gatineau Olympiques an den Rhein. Das teilte der achtmalige deutsche Meister am Freitag (30.06.2023) mit.

Bereits in der Saison 2020/2021 absolvierte Hänelt in der DEL 22 Partien für den späteren Meister Eisbären Berlin. "Er ist ein guter Skater mit viel Zug zum Tor", wurde Haie-Trainer Uwe Krupp in der Vereinsmitteilung zitiert.