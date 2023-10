WDR-Sport Kölner Haie - das Momentum ist weg Stand: 12.10.2023 19:03 Uhr

Die Kölner Haie sind nach einem Traumstart in die neue DEL-Saison ins Straucheln geraten. Das hat auch mit Ausfall von Stürmer Gregor MacLeod zu tun. An diesem Wochenende stehen die nächsten schweren Aufgaben an.

Uwe Krupp redete nicht lang drumherum: "Wir haben jetzt eine Woche Zeit zu trainieren. Dann müssen wir besser werden", sagte der Trainer der Kölner Haie am vergangenen Sonntag nach der 2:5-Niederlage des KEC bei den Pinguins Bremerhaven. "Es hat sich heute bestätigt, dass Bremerhaven in guter Form ist und bei uns hat sich bestätigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, um da zu sein, wo wir sein wollen."

Dabei waren die Haie erst vor wenigen Tagen noch da, wo sie sein wollen: auf Rang eins der Tabelle. Der KEC legte einen Traumstart in die Saison hin und holte aus den ersten fünf Spielen satte 13 von 15 möglichen Punkten. Unter anderem haben die Haie am 3. Spieltag Meister EHC München in fremder Halle mit 5:2 vom Eis gefegt.

Kölner Haie in der Tabelle abgerutscht

Das 6:3 gegen die Iserlohn Roosters am fünften Spieltag war bislang jedoch der letzte dreifache Punktgewinn der Haie. Gegen den Abstiegskandidaten Augsburger Panther setzten sich die Kölner erst nach Penaltyschießen (4:3) durch. Ansonsten hagelte es Pleiten gegen die Adler Mannheim (3:4), die Eisbären Berlin (2:5) und nun eben Bremerhaven.

Die Folge: Die Haie sind innerhalb von nur fünf Tagen von Rang eins der Tabelle auf Rang sieben abgerutscht und belegen somit aktuell nicht einmal mehr einen direkten Playoff-Platz.

Verletzter Gregor MacLeod schmerzlich vermisst

Ein Grund für die Talfahrt die Haie ist das Fehlen von Stürmer Gregor MacLeod. Der Neuzugang von den Nürnberg Ice Tigers fehlte die vergangenen drei Spiele mit einer nicht näher spezifizierten Unterkörperverletzung. Ohne MacLeod holten die Haie nur noch zwei Punkte.

Gregor MacLeod (l.) fehlt den Kölner Haien verletzungsbedingt.

Dem KEC fehlt mit MacLeod ihr bester Vorlagengeber. Zehn Treffer bereitete Kanadier in den ersten sechs Spielen vor, zwei weitere Treffer erzielte er selbst. Ohne den 25-Jährigen haben die Haie Probleme im Spiel nach vorne. "Wir haben uns schwergetan, durch die neutrale Zone zu kommen", sagte Kapitän Moritz Müller nach dem Bremerhaven-Spiel.

Durch MacLeods Ausfall war Trainer Krupp gezwungen, seine ersten beiden Offensivreihen umstellen. Seitdem lahmt die Haie-Offensive, die mit MacLeod in der Formation in jeden Spiel mindestens drei Tore schoss. Wann MacLeod auf das Eis zurückkehren wird, ist unklar.

Kölner Haie haben Defensiv-Probleme

Und so fällt es den Haien schwer, ihre Defensiv-Probleme zu kaschieren. Durch die beiden hohen Niederlagen gegen Berlin und Bremerhaven kassieren die Kölner im Schnitt nun mehr als drei Treffer pro Partie. Nur die Nürnberg Ice Tigers, die Augsburger Panther und die Iserlohn Roosters sind noch schlechter.

Schwere Aufgabe gegen Frankfurt

Und jetzt treffen die Haie auch noch auf eines der aktuell formstärksten Teams der Liga. Am Freitag (19.30 Uhr) reist der KEC zu den Löwen Frankfurt. In der Tabelle trennt beide Teams nur ein Platz, die Frankfurter belegen aktuell Rang sechs. Anders als die Haie haben die Löwen aber zuletzt gegen die Schwenninger Wild Wings (5:3), die Düsseldorfer EG (7:3) und die Nürnberg Ice Tigers (6:2) drei überzeugende Siege. Mit 33 Treffern stellt Frankfurt den drittbesten Angriff der Liga, hinter den Eisbären Berlin (35 Tore) und den Haien (34).

"Wir müssen von Beginn an wach sein", sagte Haie-Angreifer Tim Wohlgemuth der "Kölnischen Rundschau". "Uns erwartet eine gute Heimkulisse mit lauten Fans. Dadurch wird es meiner Meinung nach auch automatisch ein intensives Spiel, das körperbetont und umkämpft sein wird."

Zwei Tage später (15.10.2023, 16.30 Uhr) sind die Haie schon wieder auswärts gefordert, dann bei den Straubing Tigers, dem aktuellen Tabellenzweiten. Dann wird sich zeigen, ob die Haie - wie von Krupp gefordert - besser geworden sind.