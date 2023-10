WDR-Sport Köln siegt in Straubing - DEG verliert erneut Stand: 15.10.2023 18:51 Uhr

Die Kölner Haie haben sich nach drei Niederlagen in Serie mit einem Auswärtssieg bei den Straubing Tigers zurückgemeldet.

Straubing ist das Überraschungsteam dieser Saison bisher. Doch nach sechs Siegen in Serie war gegen die Haie Schluss. Die Kölner setzten sich am Sonntagnachmittag in Straubing mit 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) durch.

Kammerer schießt Köln zum Sieg

Straubing ging in der 5. Minute durch einen von Parker Tuomie entscheidend abgefälschten Schuss in Führung. Die Tigers waren allerdings nicht zwingend das bessere Team, da es in der Anfangsphase hin und her ging mit Chancen auf beiden Seiten und nur wenigen Unterbrechungen. Folgerichtig glichen die Haie in der 12. Minute durch Jason Bast wieder aus. Tigers-Goalie Hunter Miska rutschte der Puck unter dem Arm hindurch ins Tor. Am Ende des ersten Spielabschnitts hatten die Haie etwas mehr Schüsse abgegeben (20:17), es blieb aber beim 1:1.

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels gingen die seit fünf Spielen in Überzahl torlosen Straubinger erneut in Führung - in Überzahl. Mark Zengerle traf zum 2:1 (23.). Vier Minuten später das gleiche Spiel. Andreas Thuresson erhielt eine Zwei-Minuten-Strafe und die Tigers nutzten das Powerplay zum 3:1 durch Nicolas Mattinen (27.). Die Kölner Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten: Nick Bailen verkürzte für Köln (28.) und Bast glich in der 35. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages aus. Die Haie waren nun das klar bessere Team, wenn auch nicht so effizient wie der Gegner.

Im letzten Drittel mussten die Haie früh zwei Unterzahl-Phasen überstehen, blieben dieses Mal aber jeweisl ohne Gegentreffer. Stattdessen brachte Maximilian Kammerer die Domstädter kurz nach Ablauf der zweiten Unterzahl mit 4:3 in Führung (52.). Diese verteidigten die Haie erfolgreich bis zur Schlusssirene.

Nächster Rückschlag für Düsseldorf

Die Düsseldorfer EG musste dagegen im Heimspiel gegen die Pinguins Bremerhaven trotz großer Gegenwehr die nächste Niederlage einstecken. Mit 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1) ging die DEG nach Verlängerung als Verlierer vom Eis. Nach einem torlosen ersten Drittel ging die DEG in der 34. Minute durch Alexander Blank in Führung. Ziga Jeglic glich kurz vor dem Ende des Spielabschnitts für das dominante Team aus Bremerhaven aus (40.).

Mitte des Schlussdrittels gingen die Pinguins erstmals in Führung. Jan Urbas erzielte das 2:1 für die Gäste (51.). Doch auch dieses Mal folgte der Ausgleichstreffer, jetzt von Düsseldorfs Phil Varone (55.). Wenig später das gleiche Bild: Zweieinhalb Minuten traf Nicolas Appendino für Bremerhaven (58.), aber Düsseldorf glich mit einem Extra-Angreifer auf dem Eis durch Alexander Ehl aus (60.) und das Spiel ging in die Verlängerung.

Der Sieg ging aber dennoch an die Pinguins, denn nach zweieinhalb Minuten in der Overtime erzielte Dominik Uhrer das entscheidende 4:3 für die Gäste.

Iserlohn in Nürnberg

Am Abend (19 Uhr) sind die Iserlohn Roosters noch bei den Nürnberg Ice Tigers zu Gast.