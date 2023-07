WDR-Sport Keine Online-Tickets für minderjährige BVB-Mitglieder Stand: 24.07.2023 10:21 Uhr

Wer unter 18 Jahren alt ist, kann im BVB-Ticketshop ab sofort keine Karten mehr kaufen - das sorgt für Verwunderung bei den Fans von Borussia Dortmund.

Von Sebastian Tischkov

Am Mittwoch fängt beim BVB der Vorverkauf fürs erste Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln an – wer da als minderjähriges BVB-Mitglied online zuschlagen will, schaut in die Röhre. Ohne große Vorankündigung seitens des Vereins geht das jetzt nicht mehr.

Ärger in sozialen Netzwerken

Der Verein sagt auf WDR-Anfrage, dass es sogar zwei Probleme beim Ticket-Verkauf unter 18 gebe: Zum einen sollen die Umsätze bei manchen jungen BVB-Mitgliedern zu hoch gewesen sein. Zwischen sieben und siebzehn ist man nur beschränkt geschäftsfähig – rein rechtlich dürfen dann nur Dinge gekauft werden, die vom sogenannten Taschengeldparagraphen gedeckt sind.

Was also vom eigenen Taschengeld unproblematisch gekauft werden kann, darf ohne Zustimmung der Eltern gekauft werden.

Das könnte für teure Bundesliga-Tickets unter Umständen nicht gelten. Rechtlich wäre es für die Eltern dann möglich, den Verkauf rückgängig machen zu lassen. Ein anderes Problem: Ermäßigte Tickets wurden wohl immer wieder an Menschen weitergegeben, die eigentlich nicht für ein ermäßigtes Ticket berechtigt seien.

Bei anderen Bundesliga-Vereinen ist das kein großes Problem: Ein Sprecher vom benachbarten Bundesligisten VfL Bochum bestätigt dem WDR, dass dort auch weiterhin Minderjährige Tickets online erwerben können.

Die einzige Deckelung dort sei, wie auch beim BVB, die Anzahl der Dauerkarten-Inhaber. Das gelte aber auch für Menschen über 18 Jahren. Bei Schalke 04 sind Minderjährige -laut allgemeiner Geschäftsbedingungen des Ticketshops - ebenfalls nicht vom Kauf ausgenommen.

Minderjährige im Stadion trotzdem willkommen

Der BVB will jetzt aber an einer Lösung des Problems arbeiten – und natürlich dürfen auch weiterhin Minderjährige ins Stadion, dann aber mit einem von Mama oder Papa gekauften Ticket.