Die Finals Rhein-Ruhr 2023 Kanu in Duisburg - Finals und WM fordern Rendschmidt und Co. Stand: 30.06.2023 10:37 Uhr

Im Rahmen der Finals 2023 in der Rhein-Ruhr-Region finden auch die Kanu-Titelkämpfe statt. Die Stars um Max Rendschmidt sollten sich an die Strecke in Duisburg besser gewöhnen – auch die WM findet dort statt.

Der Duisburger Innenhafen ist in diesem Jahr die Herzkammer des Kanu-Sports. Nicht nur werden dort bei den Finals (6. bis 9. Juli 2023) die nationalen Titelkämpfe ausgetragen, sondern gut eineinhalb Monate später steigt in Duisburg auch der Saison-Höhepunkt: die Weltmeisterschaft, bei der sich auch die ersten sechs Athleten für die Olympischen Spiele in Paris 2024 qualifizieren.

Einer der Athleten, die diese Ambition hegen, ist der gebürtige Bonner Max Rendschmidt. Der bereits mehrfache Olympiasieger weiß, wie es ist, beim prestigeträchtigen Wettbewerb ganz oben zu stehen.

Finals zwischen European Games und WM

Der 29-Jährige Athlet der KG Essen wechselt bei den Finals in Duisburg vom Mannschafts- in den Einer-Wettbewerb. Und sieht dies als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Qualifikation für die Olympischen Spiele an, wie er auf der Webseite des Deutschen Kanu-Verbands (DKV) preisgab: "Da kann ich noch ein letztes Mal vor der WM sehen, wo ich im Vergleich zu meinen Teammitgliedern und Konkurrenten stehe."

Gemeinsam mit dem deutschen Team lief es zuletzt für Rendschmidt bei den European Games in Krakau (Polen) nicht gerade optimal. Der Fahnenträger Deutschlands musste sich im – dieses Jahr durchaus von Krankheitsfällen gebeutelten – Vierer mit Platz fünf begnügen, nachdem es schon zuvor beim Weltcup im ungarischen Szeged knapp nur zu Rang vier gereicht hatte.

Offene Rechnung bei DM für Rendschmidt

In Duisburg haben Rendschmidt und Co. nun bei den Finals die perfekte Vorbereitung für die WM Ende August auf der Wettkampfstrecke in Duisburg.

Und auch teilweise schon bei den Finals einen gewissen Heimvorteil, denn diese "einzigartige Location" kennt Rendschmidt gut – er hat dort bereits einige Male trainiert.

Eine offene Rechnung hat der 29-Jährige jedenfalls noch beim nationalen Titelkampf: Er hatte letztes Jahr in Berlin den Zwischenlauf nicht überstanden, musste sich Martin Hiller (KC Potsdam) geschlagen geben. Eine gute Platzierung bei den Finals in Rhein-Ruhr gäbe nun ordentlich Rückenwind für die WM.