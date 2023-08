WDR-Sport Kanu, Hockey und Co: Super-Sport-Samstag in NRW Stand: 25.08.2023 17:22 Uhr

Am Samstag finden in NRW gleich mehrere hochkarätige Sportveranstaltungen statt: Die Kanu-WM und die Hockey-EM gehen weiter, die Deutschland Tour macht einen Abstecher durchs Land und in der Bundesliga sind die NRW-Klubs gefordert.

Eins steht auf jeden Fall fest: Es wird nicht langweilig an diesem Sport--Samstag in NRW!

Kanu-WM in Duisburg

Bei der Kanu-WM und den Para-Kanu-Weltmeisterschaften in Duisburg fallen bis zum Sonntag Entscheidungen in 41 Finals. Für die über 1.000 Athleten aus 91 Ländern ist die WM auf der Regattastrecke in Wedau das Highlight der Saison, bei dem es nicht nur um Titel und Medaillen geht, sondern auch um Tickets und Qutotenplätze für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele im kommenden Jahr in Paris. Im Vorjahr hatte die deutsche Mannschaft bei der WM in Kanada 14 Medaillen gewonnen (2 Gold, 7 Silber, 5 Bronze).

Hockey- Europameisterschaft in Mönchengladbach

Die letzten zwei Tage der Heim-EM stehen an. Nachdem der Titeltraum für die deutschen Hockey-Frauen durch die 0:1-Niederlage im Halbfinale gegen Belgien geplatzt ist, war die Enttäuschung groß. Schließlich wollte man bei der EM Zuhause um den Titel mitspielen, der auch die automatische Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris bedeutet hätte. Am Samstag trifft die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg im Spiel um Platz 3 auf England (ab 12.15 Uhr live im Stream und Ticker bei der Sportschau).

Jubelnde Fans bei der Hockey-EM in Mönchengladbach.

Deutschland Tour macht Station in NRW

Auch der Radsport hat seinen großen Auftritt: Am Samstag führt die 3. Etappe der Deutschland Tour durch NRW. Von Arnsberg geht es über 173,8 km bis nach Essen. Die vorletzte Etappe der diesjährigen Tour enthält einige knackige Anstiege und auf ihr dürfte die Vorentscheidung über den Gesamtsieg fallen (live in der ARD).

Die Deutschland Tour rollt auch durch Nordrhein-Westfalen.

Drei Bundesliga-Partien in NRW

Wer an Fußball interessiert ist, kommt am Samstag ebenfalls nicht zu kurz. Dabei kommt es zu zwei NRW-Duellen: Der VfL Bochum empfängt im "kleinen" Revierderby um 15.30 Uhr Borussia Dortmund, ab 18.30 Uhr trifft Borussia Mönchengladbach auf Bayer Leverkusen. Der 1. FC Köln spielt um 15.30 gegen den VfL Wolfsburg. Besonders in Köln könnte es am Samstag voll werden: Unter anderem findet derzeit noch die Videospiel-Messe Gamescom statt und am Abend tritt Popstar Helene Fischer in der Domstadt auf.