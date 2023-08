Borussia Dortmund Jermaine Nischalke - nach sechs Minuten schon Fanliebling Stand: 08.08.2023 14:20 Uhr

Der Name von Jermaine Nischalke ist Programm. Der 20-Jährige ist der neue Fanliebling bei Borussia Dortmund.

Hype um Spieler gibt es bei Borussia Dortmund häufiger. Schließlich spielen beim BVB Stars wie Marco Reus, Sébastien Haller oder Mats Hummels. Doch diesmal ist es kein Bundesliga-Profi, der die Herzen der Fans im Sturm erobert hat. Es ist U23-Neuzugang Jermain Nischalke.

"Ni(e)schalke"-Rufe der BVB-Fans

Der Mittelstürmer kam in der Drittligapartie der Borussia am vergangenen Samstag bei Preußen Münster zu seinem ersten Sechs-Minuten-Kurzeinsatz im BVB-Trikot. Großen Einfluss auf das Spiel, das letztlich 0:0 endete, konnte er nicht mehr nehmen. Dennoch sangen die knapp 1.200 mitgereisten Dortmunder Anhänger pausenlos seinen Namen - denn der elektrisiert gerade ganz Dortmund.

Der Rummel um seine Person wird dem erst vor knapp einer Woche vom 1. FC Nürnberg ausgeliehenen Nischalke fast schon ein bisschen zu viel. Interviews lehnt der neue Fanliebling bei Borussia Dortmund erst einmal ab. "Ihr habt es ja so gewollt", verkündete der 20-Jährige bei Twitter in einer kurzen Videobotschaft nach seiner Verpflichtung. Nischalke spielte damit auf die zahlreichen Kommentare der Fans an, die ihn schon nach seinem Wechsel zum Regionalligateam des 1. FC Nürnberg nach Dortmund locken wollten.

Trikot wird zum Verkaufsschlager

Jetzt ist er da und sein Trikot ein echter Verkaufsschlager. Wie eine Mitarbeiterin der Borussia berichtet, wurde das Jersey mit der Rückennummer 29 rund um die Saisoneröffnung gegen Ajax Amsterdam am Sonntag (3:1) sogar häufiger verkauft, als das von Routinier Hummels. Dabei müssen die Anhänger für einen Nischalke-Flock sogar tiefer in die Tasche greifen. Denn die Rückennummern und Namen der U23-Spieler befinden sich nicht im Sortiment.

Marketing-Chef Carsten Cramer widerspricht aber der Vermutung, dass die Verpflichtung des gebürtigen Berliners ein PR-Gag sei. "Es ist eine ausschließlich sportliche Entscheidung der U23. Trotzdem habe natürlich auch ich gemerkt, dass der Junge die Menschen in Dortmund zu interessieren scheint", sagte Cramer der "Bild"-Zeitung. Für Nürnberg erzielte er in der vergangenen Saison immerhin 18 Tore in 30 Spielen.

Jetzt will der 20-Jährige auch in Dortmund für sportliche Schlagzeilen sorgen. Wenn das gelingt, ist es gut möglich, dass sich die Fans noch lange an Nischalke erfreuen können. Die Borussia besitzt für den Stürmer eine Kaufoption.