WDR-Sport Jan-Lennard Struff träumt von seinen dritten Olympischen Spielen

Jan-Lennard Struff träumt von seinen dritten Olympischen Spielen 06.04.2024 18:22 Uhr

Tennisprofi Jan-Lennard Struff will in den kommenden Wochen auf der ATP-Tour "richtig Gas geben", um sich den Traum von seinen dritten Olympischen Spielen zu erfüllen.

"Die Konkurrenz ist groß, das wird ein heißes Rennen", sagte der 33 Jahre alte Warsteiner, der in der Weltrangliste aktuell auf Platz 26 steht.

Um in Paris (26. Juli bis 11. August) dabei zu sein, muss Struff am Stichtag 10. Juni zu den 56 besten Spielern der Welt gehören. Auf Sand hat er viele Punkte zu verteidigen, unter anderem beim Masters in Madrid, wo er im vergangenen Jahr bis in Finale vorgestoßen war. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio war Struff jeweils früh ausgeschieden.

Sein Heim-Turnier in Halle/Westfalen, das vom 15. bis 23. Juni ausgetragen wird, zählt nicht mehr in die Olympia-Wertung. Trotzdem will sich der Davis-Cup-Spieler dort von seiner besten Seite zeigen. "Ich habe bei den Terra Wortmann Open noch nicht immer mein volles Potenzial ausgeschöpft. Ich bin sicher, dass ich mich noch deutlich steigern kann", sagte Struff.