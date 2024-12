WDR-Sport Iserlohn Roosters gewinnen Keller-Duell gegen Augsburg Stand: 28.12.2024 20:37 Uhr

Spiel gedreht, Abstand nach unten vergrößert: Die Iserlohn Roosters hatten gegen Tabellennachbar Augsburg das Happy End auf ihrer Seite.

Von Cora Lanzerath

Die Iserlohn Roosters haben einen extrem wichtigen Sieg im Abstiegskampf geholt. Gegen den Tabellennachbarn aus Augsburg feierten sie am Samstag einen 4:3-Erfolg nach Verlängerung. Damit verhinderten die Roosters, dass die Gäste in der Tabelle vorbeizogen.

Aus 0:2 wird 2:2

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge, startete Iserlohn auch in das Duell mit den Panthern alles andere als gut. Nach Toren von Nicholas Baptiste und Anthony Louis lagen die Hausherren nach 25 Minuten bereits mit 0:2 hinten. Doch dann kämpften sie sich regelrecht in die Partie und wurden noch vor der zweiten Drittelpause belohnt: Tyler Boland (32.) stellte mit seinem zehnten Saisontreffer den Anschluss her.

Fast wäre Iserlohn im Mittelabschnitt sogar noch der Ausgleich gelungen, doch Sven Ziegler scheiterte knapp. Immerhin überstanden die Roosters nach 37 Minuten ihr erstes Unterzahlspiel der Partie unbeschadet, und so ging es mit einem knappen Rückstand in den letzten Durchgang.

Der Begann für das Team vom Seilersee mit einem Start nach Maß: Es war gerade etwas über eine Minute gespielt, da besorgte ein schnörkelloser Schuss von Brandon Gormley den 2:2-Ausgleich. Wenig später zappelte der Puck erneut im Augsburger Netz, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsposition nicht gegeben. Stattdessen gingen die Panther nach 47 Minuten erneut in Front: Mark Zengerle traf in Überzahl.

Ausgleich und zweimal Pfosten

Das Schlussdrittel blieb umkämpft und hoch dramatisch. Zunächst schaffte Ziegler in der 53. Minute doch noch den umjubelten Ausgleich, kurz darauf scheiterten beide Mannschaften kurz hintereinander jeweils am Pfosten. Letztlich blieb es beim 3:3 und es ging in die Verlängerung.

Für Augsburg war es das erste Spiel auf fremdem Eis, das in die Overtime ging - und es sollte ein sehr kurzes Vergnügen bleiben. Denn das entscheidende Tor fiel bereits nach 31 Sekunden. Michael Dal Colle sicherte den Iserlohn Roosters den so wichtigen zusätzlichen Punkt.

Unsere Quellen: