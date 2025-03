WDR-Sport HSG Blomberg-Lippe im Finale des DHB-Pokals - BVB verliert Stand: 01.03.2025 21:08 Uhr

Die Frauen der HSG Blomberg-Lippe haben ihr Pokal-Halbfinale gegen die HSG Bensheim/Auerbach gewonnen und greifen nach dem Titel.

Im Rahmen des Finalturniers in Stuttgart setzte sich die HSG am Samstag im Bundesliga-Duell mit der HSG Bensheim/Auerbach mit 27:25 (15:13) durch und trifft am Sonntag (15 Uhr) auf HB Ludwigsburg, das im zweiten Halbfinale Borussia Dortmund mit 30:29 (13:10) niederrang. Es wäre für Blomberg der erste Titel der Vereinsgeschichte. Beste Werferin bei Blomberg war Laura Rüffieux mit sieben Toren, bei Bensheim stach Nina Engel mit acht Treffern hervor.

In einer ausgeglichenen Partie führte Bensheim nach einem Treffer von Engel (22.) mit 12:9, ehe Blomberg in der Schlussphase der ersten Hälfte einen Gang nach oben schaltete und durch Nieke Kühne (28.) zum 13:13 ausglich. Ona Vegué Pena sorgte anschließend mit zwei Treffern für eine 15:13-Pausenführung.

Nach der Pause glich Engel (38.) zum 16:16 aus, doch Blomberg konterte mit einem 3:0-Lauf. In einer spannenden Schlussphase kam Bensheim durch Kim Irion (56.) wieder auf 23:24 heran. Erneut hatte Blomberg mit Treffern von Laetitia Quist und Alexia Hauf die passende Antwort parat und brachte den Vorsprung über die Zeit.

Dortmund unterliegt Ludwigsburg

Im Spiel um Platz drei trifft Bensheim am Sonntag (12.30 Uhr) auf Borussia Dortmund. Der BVB unterlag Bundesliga-Tabellenführer HB Ludwigsburg 29:30. In der Liga war es dem BVB bisher als einziges Team gelungen, Ludwigsburg eine Niederlage zuzufügen. Beste Werferin beim BVB war Kelly Vollebregt mit neun Toren, Ludwigsburgs Anne With Johansen kam auf acht.

Ludwigsburg glich nach der 1:0-Führung durch Dortmunds Deborah Lassource durch Xenia Smits aus, ging durch Veronika Malá in Führung und gab diese bis Spielende nicht mehr aus der Hand. Schnell hatte Ludwigsburg einen Vorsprung von fünf Treffern (7:2), doch der BVB blieb dran und konnte den Rückstand kurz vor Spielende durch Vollebregt wieder auf ein Tor verkürzen (30:29) - zu mehr reichte die Zeit nicht mehr.

Unsere Quellen: