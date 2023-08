WDR-Sport Hofmann und Boniface treffen bei Leverkusen-Sieg Stand: 05.08.2023 16:28 Uhr

Bundesligist Bayer Leverkusen hat seine Generalprobe für den Saisonstart erfolgreich gestaltet.

Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Trainer Xabi Alonso siegte die Werkself gegen den englischen Conference-League-Sieger West Ham United mit 4:0 (3:0). Die Neuzugänge Jonas Hofmann (9.) und Victor Boniface (38.), Nationalspieler Thilo Kehrer (24., Eigentor) und Robert Andrich (70., Elfmeter) trafen für Leverkusen.

Das Alonso-Team tritt am kommenden Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist FC Teutonia Ottensen an. Eine Woche später empfangen die Rheinländer DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum Bundesliga-Auftakt.