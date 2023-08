WDR-Sport Hofmann und Boniface treffen bei Bayer-Sieg - Gladbach remis Stand: 05.08.2023 18:27 Uhr

Bundesligist Bayer Leverkusen hat seine Generalprobe für den Saisonstart erfolgreich gestaltet.

Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Trainer Xabi Alonso siegte die Werkself gegen den englischen Conference-League-Sieger West Ham United mit 4:0 (3:0). Die Neuzugänge Jonas Hofmann (9.) und Victor Boniface (38.), Nationalspieler Thilo Kehrer (24., Eigentor) und Robert Andrich (70., Elfmeter) trafen für Leverkusen.

Das Alonso-Team tritt am kommenden Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist FC Teutonia Ottensen an. Eine Woche später empfangen die Rheinländer DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum Bundesliga-Auftakt.

Gladbach mit Remis

Borussia Mönchengladbach beendete die Saisonvorbereitung ohne Testspielniederlage. Das 2:2 (2:2) am Samstag gegen den französischen Erstligisten Montpellier HSC war das sechste Testspiel des Klubs unter Neu-Trainer Gerardo Seoane, nur zwei davon gewann Gladbach nicht.

Allerdings verspielte die Seoane-Elf gegen Montpellier nach den Toren von Neuzugang Grant-Leon Ranos (20. Minute) sowie Julian Weigl (34.) eine Zwei-Tore-Führung und musste noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich hinnehmen.

Das Spiel war die Generalprobe für Mönchengladbach vor dem Pflichtspielauftakt am Freitag (18 Uhr) in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde beim Oberligisten TuS Bersenbrück. Für Montpellier steht in einer Woche gegen AC Le Havre bereits das erste Liga-Spiel an.