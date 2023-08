WDR-Sport Hochspringerin Christina Honsel im WM-Finale Stand: 25.08.2023 15:15 Uhr

Mit einer Freiluft-Saisonbestleistung von 1,83 m ist Hochspringerin Christina Honsel zur Leichtathletik-WM nach Budapest angereist. In der Qualifikation steigerte sie sich deutlich, doch dann begann das lange Zittern um den FInaleinzug.

In der Qualifikation am Freitag (25.08.2023) präsentierte sich die Wattenscheiderin in einer tollen Form. 1,89 m meisterte sie im zweiten Versuch und scheiterte anschließend nur hauchdünn an 1,92 m, was bereits die Einstellung ihrer Freiluft-Bestmarke bedeutet hätte.

Dann war Zittern angesagt: 18 Athletinnen meisterten 1,89 m, aber nur die Top 12 dürfen im Finale am Sonntag (27.08.2023, 20.05 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) antreten. Die Anzahl der Fehlversuche musste entscheiden und Christina Honsel wurde für ihren sprungstarken Auftritt belohnt: Gemeinsam mit drei weiteren Springerinnen zog die 26-Jährige als Zwölfte ins Finale ein, in dem 15 statt wie geplant zwölf Springerinnen mitspringen dürfen.

"Die Stimmung im Stadion war mega. Beim Anlauf merkt man diese Atmosphäre. Zwischendurch hatte ich Gänsehaut, auch wenn sie gar nicht für mich geklatscht haben", sagte Honsel im Sportschau-Interview und fügte hinzu: "Im Finale will ich persönliche Bestleistung springen." Bisher liegt die bei 1,92 m.

Teamkollegin Johanna Göring, mit 18 Jahren eine der jüngsten Athletinnen im deutschen Team, konnte sich mit übersprungenen 1,85 m nicht für das Finale qualifizieren.