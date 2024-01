WDR-Sport HBL: Blomberg-Lippe verliert Topspiel gegen THC Stand: 03.01.2024 20:34 Uhr

Im Topspiel der Handball-Bundesliga der Frauen hat die HSG Blomberg-Lippe eine Heimniederlage gegen den Thüringer HC einstecken müssen.

Von Thorsten Rosenberg

Im Spiel des Tabellendritten HSG gegen den punktgleichen Zweiten THC unterlagen die Blombergerinnen am Mittwochabend mit 24:30 (12:14). Die Thüringerinnen bleiben damit erster Verfolger des Tabellenführers Bietigheim, der am Abend ebenfalls gewann (31:21 beim VfL Oldenburg).

Bis zum ersten Treffer dauerte es in der vollbesetzten Halle an der Ulmenallee drei Minuten und 13 Sekunden. Blombergs Laetitia Quist hatte den Bann gebrochen. Da HSG-Torfrau Zoe Ludwig in der Folge zunächst einen Sieben-Meter parierte und kurz darauf weitere zwei Male hintereinander gut hielt, benötigte der THC fast sechs Minuten bis zu seinem ersten Tor. Yuka Tanabe traf mit einem Tor nach fünf Minuten und 50 Sekunden zum 1:1.

THC trotz Fehlens von Lott und Kündig vorne

Beide Teams verteidigten weiterhin gut, dennoch konnten sich die Offensivreihen nun öfter entscheidend durchsetzen, so dass jetzt mehr Treffer gelangen. Das Team von TCH-Coach Herbert Müller musste in Ostwestfalen ohne die beiden angeschlagenen Top-Spielerinnen Annika Lott und Kerstin Kündig antreten, doch nach elf Minuten spürte man von dem Nachteil zunächst nichts. Mit 5:7 lagen die Gastgeberinnen zu diesem Zeitpunkt mit zwei Toren zurückzurück.

Doch deutlicher ließen die Blombergerinnen den THC zunächst nicht davonziehen. Mit schnellen Gegenstößen gelangen in den entscheidenden Momenten die wichtigen Anschluss- und mitunter auch Ausgleichstreffer, und sie zeigten, warum sie in der Liga seit fünf Partien unbesiegt sind.

Reichert nicht zu stoppen

HSG-Trainer Steffen Birkner

Da das Team von Trainer Steffen Birkner aber vor allem Johanna Reichert kaum in den Griff bekam (sie warf sieben der 14 THC-Tore bis zur Pause), zudem Malina Marie Michalczik auf Blomberger Seite einige gute Chancen vergab, blieb der Gast aus Thüringen in einem dynamischen, gutklassigen und unterhaltsamen Spiel bis zur Halbzeit mit zwei Toren in Front (12:14).

Für beide Teams war die Partie das dritte Spiel innerhalb von acht Tagen, doch von Kräfteverschleiß war zunächst nicht viel zu spüren. Mit vollem Einsatz gingen sowohl die HSG als auch der THC auch nach dem Wechsel zu Werke.

Blomberg-Lippe immer nur kurz davor

Blomberg-Lippe kam weiterhin zu guten Gelegenheiten. Doch immer, wenn die HSG kurz davor war, auszugleichen, scheiterten die Ostwestfälinnen entweder an den eigenen Nerven (wie etwa Malina Marie Michalczik beim vergebenen Siebenmeter), oder den Thüringerinnen gelang mit einem schnellen Gegenstoß der erneute Zwei-Tore-Vorsprung.

Einen entscheidenden Moment gab es in der 44. Minute. als der THC den Vorsprung erstmals auf vier Tore ausbauen konnten (18:22). HSG-Coach Birkner nahm eine Auszeit. Doch die vielen Fehlwürfe der HSG und das clevere Auftreten des THC in Halbzeit zwei ließen keine Spannung mehr aufkommen. Über 21:27 (54.) und 23:28 (57.) verloren die Gastgeberinnen trotz guter Leistung am Ende verdient mit 24:30.

Nun nach Neckarsulm

Neues Selbstvertrauen kann das Birkner-Team am kommenden Spieltag tanken. Da reist die HSG zum noch punktlosen Tabellenschlusslicht Sport Union Neckarsulm. Anwurf ist am Sonntag, 21. Januar, um 16 Uhr.