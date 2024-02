WDR-Sport Handball-Frauen: Blomberg-Lippe holt vierten Sieg in Folge Stand: 24.02.2024 20:17 Uhr

In der Handball-Bundesliga der Frauen hat die HSG Blomberg-Lippe ihre Erfolgsserie fortgesetzt.

Die HSG gewann am Samstagnachmittag beim Buxtehuder SV mit 29:27 (18:13). Vor 1.041 Zuschauern in der Halle Nord in Buxtehude erspielte sich das Team aus dem Kreis Lippe Ende der ersten Halbzeit eine Sechs-Tore-Führung. In der zweiten Halbzeit wurde es aber noch mal spannend: Knapp vier Minuten vor Schluss verkürzte Buxtehude auf 26:27, doch Blomberg-Lippe behielt die Nerven und konnte sich durchsetzen. Für die HSG war es der vierte Sieg in Serie.

Beste Werferin auf dem Feld war Blombergs Nieke Kühne. Die Rückraumspielerin erzielte mit zwölf Würfen acht Tore. Bei den Gastgeberinnen zeigte Torhüterin Laura Kuske eine starke Leistung, ihre zehn Paraden waren aber nicht genug, um Blomberg-Lippe zu stoppen. Die Gäste kassierten nur eine Zwei-Minuten-Strafe, Buxtehuder dagegen fünf.

Bayer Leverkusen holte am frühen Samstagabend einen ungefährdeten 35:26 (20:11)-Auswärtssieg bei BSV Sachsen Zwickau. Drei Leverkusenerinnen erzielten jeweils sechs Tore, nämlich die Rückraumspielerinnen Mariana Ferreira Lopes und Mareike Thomaier sowie Rechtsaußen Christin Kaufmann.