WDR-Sport Hallenhockey: Crefelder HTC steht im DM-Endspiel Stand: 25.01.2025 20:59 Uhr

Die Hockey-Männer des Crefelder HTC stehen im Endspiel um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft.

Die Mannschaft aus Krefeld gewann ihr Halbfinale bei der DM-Finalrunde in Frankfurt am Main gegen den TSV Mannheim am Samstagabend souverän mit 11:3 (4:0). Niklas Wellen erzielte drei Tore für den Crefelder HTC, Lucas Bachmann und Anton Boomes steuerten zudem jeweils einen Doppelpack bei.

Im Endspiel am Sonntag treffen die Krefelder am Sonntag auf den Harvestehuder THC. Die Mannschaft aus Hamburg-Winterhude besiegte den Gladbacher HTC im ersten Männer-Halbfinale am Samstag mit 9:7 (3:4).

Düsseldorfer Frauen scheitern im Halbfinale

Pia Lhotak (r.) vom Düsseldorfer HC kämpft um den Ball

In der Finalrunde der Frauen verpasste der Düsseldorfer HC das Endspiel. Die Düsseldorferinnen verloren ihr Halbfinale gegen den Mannheimer HC am Samstag in Frankfurt am Main mit 4:5 (3:1). Gegen die Mannheimerinnen lag Düsseldorf nach vier Treffern von Mabel Brands schon mit 4:1 in Führung.

Doch im Laufe der zweiten Halbzeit drehte Mannheim auf. Vier Minuten vor Schluss erzielte Verena Neumann das 5:4 für die Titelverteidigerinnen. Im Finale trifft Mannheim nun auf den Berliner HC, der sich mit 8:7 nach Penaltyschießen gegen den Club an der Alster durchsetzte.

Im vergangenen Sommer hatten die Düsseldorferinnen noch den deutschen Meistertitel im Feldhockey durch einen Finalsieg über Mannheim errungen.

Unsere Quellen: