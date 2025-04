WDR-Sport Gladbachs Ngoumou fällt bis Saisonende aus Stand: 07.04.2025 17:37 Uhr

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss bis zum Ende der Saison auf Offensivspieler Nathan Ngoumou verzichten.

Wie der Verein am Montag mitteilte, habe der 25-Jährige beim "Ergänzungstraining" der Einwechsel- und Reservespieler nach der Partie beim FC St. Pauli (1:1) einen Riss der rechten Achillessehne erlitten.

Dies hatte Sportdirektor Roland Virkus schon in einer ersten Reaktion am Sonntag vermutet. "Das ist eine bittere Nachricht für uns und natürlich vor allem für Nathan persönlich", sagte Virkus.

Operation am Dienstag in Frankreich

Ngoumou soll am Dienstag bei einem Spezialisten in Frankreich operiert werden. Der Franzose spielt bereits seit 2022 für die Borussia, blühte aber erst zuletzt so richtig auf. Seit dem Jahreswechsel stand er regelmäßig in der Startelf und hatte nicht nur durch seine zwei Treffer und eine Vorlage seinen Anteil am Aufschwung der Borussia, die derzeit auf Rang sechs steht.

