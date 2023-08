WDR-Sport Gina Lückenkemper - im Sprint gegen den WM-Fluch Stand: 14.08.2023 12:45 Uhr

Gina Lückenkemper hat mittlerweile große Erfolge vorzuweisen, Nur bei WMs - da lief es bisher nicht. Das soll sich bei den Welt-Titelkämpfen in Budapest ändern.

WM 2017? Aus im Halbfinale. WM 2019? Aus im Halbfinale. WM 2022? Aus im Halbfinale. Gina Lückenkemper hat genug. Diesmal soll, nein muss diese Serie enden. "In Budapest ist das Ziel, ins Finale zu kommen", sagte Deutschlands Sprintstar. Doch auch bei diesen Titelkämpfen der Leichtathleten (17. bis 29. August) wird das alles andere als einfach.

Das weiß auch Europameisterin Lückenkemper, die mit ihrem Goldlauf bei der "EM Dahoam" 2022 in München für ein absolutes Highlight gesorgt hatte. "Definitiv unter elf Sekunden" müsse sie rennen, sagte die 26-Jährige, es ist eine magische Grenze. "Das ist aber auch etwas, was ich mir zutraue und was ich auch für möglich halte", sagte Lückenkemper selbstbewusst.

Seit 2020 in den USA

Seit 2020 trainiert Lückenkemper bei Lance Brauman in den USA zusammen mit Topstars wie Noah Lyles, noch nie war sie so konstant schnell unterwegs wie in diesem Jahr - weil sie im Gegensatz zu anderen Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträgern aus dem deutschen Team wie Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo oder Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre von größeren Verletzungen verschont blieb. Aber der große Ausreißer nach oben fehlt Lückenkemper in diesem Jahr noch.

"Ich glaube, dass es noch richtig schnell werden kann", sagte Lückenkemper, die die mit ihren 11,00 Sekunden die Nummer 16 der Meldeliste ist. Um das Finale der schnellsten Frauen der Welt am kommenden Sonntag um 19.10 Uhr zu erreichen, dürfe sie sich absolut "keine Fehler erlauben", so Lückenkemper: "Fehler werden sofort bestraft."

Konkurrenz ist riesig

Die Konkurrenz um die starken Jamaikanerinnen um Titelverteidigerin Shelly-Ann Fraser-Pryce oder die US-Sprinterinnen ist enorm, allein acht Frauen in Budapest sind schon 10,90 Sekunden oder schneller gerannt. Lückenkempers Bestzeit steht bei 10,95 Sekunden - gelaufen bei der WM in London vor sechs Jahren.

Lückenkemper gehört in Budapest zu den wenigen DLV-Assen, die für Furore sorgen könnten. Eine Medaille ist natürlich außer Reichweite, aber der Finaleinzug am ersten WM-Wochenende wäre für das deutsche Team ein großer Erfolg - schließlich stand mit Melanie Paschke zuletzt vor 26 Jahren eine deutsche Sprinterin in einem WM-Finale über die 100 m (Sechste 1997 in Athen).

Im schmucken neuen WM-Stadion Nemzeti Atletikai Központ direkt an der Donau soll jetzt auch bei Lückenkemper die bisherige WM-Serie reißen. Es werde "richtig rund" gehen, das Finale sei "definitiv drin", sagte sie.