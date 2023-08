Fußball | 3. Liga Gegen Freiburg II: BVB II verdient sich ersten Saisonsieg Stand: 20.08.2023 15:27 Uhr

Borussia Dortmund II hat am 2. Spieltag der 3. Liga den ersten Saisonsieg gefeiert und den SC Freiburg II geschlagen. Den Sieg verdiente sich der BVB aufgrund einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei.

Borussia Dortmund II schlug den SC Freiburg II am Sonntag (20.08.2023) in Dortmund mit 1:0 (1:0). Michael Eberwein (45.+2) erzielte das Tor des Tages. Nach dem 0:0 zum Auftakt bei Preußen Münster war es für den BVB der erste Saisonsieg. Ein Gegentor hat der BVB noch nicht kassiert.



Die Gäste aus Freiburg starteten besser in die Partie. Die Dortmunder Defensive präsentierte sich zu Beginn etwas wackelig. Bestraft wurde das aber nicht. Patrick Göbel blockte in der zweiten Minute einen Abschluss von Hamadi Al Ghaddioui.

Danach passierte aber erst einmal wenig. Beide Teams spielten zwar mit hoher Intensität, dafür mit wenig Präzision. Erst in der 29. Minute kam der BVB erstmals vor das Freiburger Tor. Julian Hettwer wurde bei seinem Schussversucht aber noch entscheidend gestört.

Eberwein trifft aus dem Nichts

Als sich alle schon auf ein torloses Remis zur Pause eingestellt hatten, schlug die Borussia plötzlich doch noch zu. Falko Michel zirkelte eine Flanke aus dem Halbfeld an den langen Pofsten. Hettwer setzte sich im Kopfball-Duell gegen seinen Gegenspieler durch und legte den Ball in die Mitte. Eberwein musste aus weniger als einem Meter Distanz nur noch einköpfen (45.+2).

Mit der Führung im Rücken kam der BVB deutlich dynamischer aus der Kabine. Schon kurz nach Wiederanpfiff zwang Hettwer den 18-Jährigen Jaaso Jantunen im Freiburger Tor zu einer Parade (48.). Nach 64 Minuten musste Jantunen wieder eingreifen, diesmal gegen einen Distanzschuss von Ole Pohlmann.

Der BVB kontrollierte in der zweiten Halbzeit das Geschehen. Freiburg fand offensiv kaum statt. Nach 76 Minuten gab es dann Jubel auf den Tribünen im Stadion Rote Erde. Grund war aber nicht ein Treffer, sondern die Einwechslung von Publikumsliebling Jermain Nischalke.

Pohlmann trifft zwei Mal die Latte

Auch mit Nischalke auf dem Feld blieb der BVB drückend überlegen - schaffte es aber nicht, das zweite Tor nachzulegen. Pohlmann setzt gleich zwei Mal einen Freistoß an die Latte (82./87.). Und so hatte der SCF in der 89. Minute doch noch die Chance zum Ausgleich. Alexander Lungwitz hob den Ball freistehend über BVB-Torwart Marcel Lotka hinweg, aber auch über das Tor.

So blieb es am Ende beim knappen Dortmunder Sieg, der aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit aber in Ordnung geht. Nächster Gegner des BVB II ist am kommenden Mittwoch (19 Uhr) Jahn Regensburg. Der SC Freiburg II empfängt zur selben Zeit die SpVgg Unterhaching.