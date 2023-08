Kanu-WM "Gänsehaut" und "einfach geil": Viel Lob für Kanu-WM in Duisburg Stand: 28.08.2023 18:26 Uhr

13.000 Zuschauer, viele Medaillen für die deutschen Kanuten und eine großartige Stimmung: Sportler und Verantwortliche haben nach der Kanu-WM in Duisburg ein äußerst positives Fazit gezogen.

Für die deutschen Rennsportkanuten hätte die Heim-WM in Duisburg kaum besser laufen können. Insgesamt holte der Deutsche Kanu-Verband (DKV) bei der am Sonntag beendeten WM starke 17 der 18 möglichen Quotenplätze für die Olympischen Spiele, 15 Medaillen (inklusive einer Para-Medaille) gab es für Deutschland. "Ich ziehe ein sehr positives Fazit. Wir waren in fast allen Bootsklassen in der Weltspitze dabei", resümierte Chef-Bundestrainer Arndt Hanisch.

Hecker: "Unglaublich krass, hier gewonnen zu haben"

Doch nicht nur sportlich war die WM ein Erfolg, auch die Atmosphäre auf der Regattabahn im Sportpark Duisburg war außergewöhnlich. Besonders deutlich wurde dies noch einmal am Sonntag, als Tim Hecker und Peter Kretschmer über die 500 Meter im Canadier-Zweier triumphierten - angefeuert von ihrem eigenen Fanklub auf der Tribüne, mit mehr als einer Sekunde Vorsprung auf das zweite Boot. Auch der Präsident des Weltverbandes ICF, Thomas Konietzko, stürmte auf die Tribüne, um den Siegern Beifall zu klatschen.

"Das ist so unglaublich krass, hier gewonnen zu haben. Dieser unglaubliche Fanblock hat uns getragen", sagte Hecker zu Tränen gerührt am ZDF-Mikrofon. Kretschmer meinte: "In dem Moment, als wir über die Ziellinie gefahren sind und das gesehen haben: Einfach geil." Trotz der Unwetter-Phasen, in denen Rennen verschoben werden mussten, kamen insgesamt 13.000 Besucher an die Strecke.

Nicht nur von den deutschen Sportlern gab es Lob für die Veranstaltung. "Die Weltmeisterschaften waren großartig. Duisburg ist ein legendärer Regattastandort. Es ist ein Privileg, hier zu starten", sagte etwa der Spanier Cayetano Garcia, der im Zweier-Canadier über 500 Meter Bronze gewonnen hatte.

Joachim: "Das tut auch Duisburg gut"

Auch ICF-Präsident Konietzko war die Begeisterung deutlich anzumerken. "Ich habe eine richtige Gänsehaut. Was hier abläuft, ist atemberaubend. Nicht nur wegen der sportlichen Leistung, sondern vor allem, wie die Zuschauer hier mitfiebern", sagte Konietzko. Duisburg sei ein "internationaler Hotspot des Kanurennsports", er habe habe "kein kritisches Wort" über die WM gehört.

Besonders froh über die gelungene Veranstaltung war auch Jürgen Joachim, Präsident des Duisburger Kanu-Regatta-Vereins. Die Organisation der WM mit 2.200 Teilnehmenden aus 92 Ländern mit 255 Rennen sei "eine enorme Herausforderung für eine Mannschaft, die vorwiegend aus Ehrenamtlichen besteht. Das Lob tut nicht nur mir gut. Es tut uns allen gut, und es tut auch Duisburg gut."

Neben der Tribüne feuerten auch viele Besucher die Athleten vom Damm entlang der Strecke an. "Es ist eine einmalige Atmosphäre, dass man fast über die gesamten 500 Meter einen Zuschauer-Spalier hat und es ist schön zu sehen, wie die Duisburger mitfiebern", so Joachim.

Viel Aufmerksamkeit auch durch TV-Bilder

Die vom WDR produzierten Fernsehbilder wurden in 40 Länder übertragen. "Ich habe das Gefühl, dass es noch nie eine solche Weltmeisterschaft gab, die so viel öffentliche Aufmerksamkeit in der Welt generiert hat", sagte Konietzko.

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link sagte: "Die Bilder, die wir in den letzten Tagen um die Welt geschickt haben, die haben 1A Werbung für unsere Stadt gemacht. Duisburg ist eine großartige WM gelungen. Das macht mich als Oberbürgermeister total happy."