WDR-Sport Fußball-EM 2024: Deutsche Gegner der Vorrunde stehen fest Stand: 02.12.2023 19:06 Uhr

Losglück für Deutschland: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der Heim-EM 2024 in der Gruppe A auf Schottland, Ungarn und die Schweiz.

Das Eröffnungsspiel bestreitet die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 14. Juni in München gegen Schottland, vier Tage später ist Ungarn in Stuttgart der zweite Gegner. Zum Abschluss der Vorrunde geht es am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz. Die Auslosung fand in der Hamburger Elbphilharmonie statt.

24 Teams, sechs Gruppen

Die EM in Deutschland wird mit 24 Mannschaften in sechs Gruppen mit je vier Teams gespielt. Die Gruppensieger, die Gruppenzweiten und die vier besten der sechs Gruppendritten erreichen das Achtelfinale.

Die Spielorte in Nordrhein-Westfalen sind Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf und Köln. Ein Deutschland-Gruppenspiel gibt es in NRW nicht. Sollte die deutsche Nationalmannschaft die Gruppe A gewinnen, würde allerdings das Achtelfinale gegen den Zweiten der Gruppe C (Dänemark, England, Serbien oder Slowenien) in Dortmund steigen.

Diese Nationalmannschaften spielen in NRW

Derweil steht mit der Auslosung fest, dass folgende Nationalteams in den NRW-Stadien Gruppenspiele austragen werden: Albanien, Belgien, England, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Rumänien, Schottland, Schweiz, Serbien, Slowenien, Spanien, Türkei und Ungarn.

Weil außerdem einige Teams in die Playoffs für die EM-Qualifikation müssen, stehen noch nicht alle Paarungen fest. In NRW spielen auch noch die Playoff-Sieger A (Estland, Finnland, Polen oder Wales), Playoff-Sieger B (Bosnien-Herzegowina, Island, Israel oder Ukraine) und Playoff-Sieger C (Georgien, Griechenland, Kasachstan oder Luxemburg).