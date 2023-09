WDR-Sport Früherer Köln-Profi Risse nun Kicker im American Football Stand: 03.09.2023 13:18 Uhr

Nach dem Ende seiner Profi-Karriere als Fußballer hat Marcel Risse auf American Football umgesattelt.

Der 33-Jährige, der in der Bundesliga für Bayer Leverkusen, den FSV Mainz 05 und den 1. FC Köln gespielt hat, ist nun Kicker bei den Langenfeld Longhorns. Dies teilte das Team, das in der GFL2, der zweithöchsten deutschen Football-Liga spielt, via Facebook mit.

Beim 14:38 der Longhorns gegen die Rostock Griffins am Samstag feierte Risse sein Debüt in der heimischen Arena, das verloren ging. Sein Auftritt aber war souverän: Nach den beiden Touchdowns seines Teams sorgte er jeweils mühelos für den Extrapunkt. Risse hatte zuletzt bei Viktoria Köln in der 3. Fußball-Liga gespielt. Seine Karriere beendete er im Sommer.