WDR-Sport French Open: Altmaier feiert sensationellen Erstrunden-Sieg - Struff raus

Der Kempener Tennisprofi Daniel Altmaier hat in der ersten Runde der French Open in Paris überraschend den an Nummer vier gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz bezwungen.

Altmaier setzte sich am Montag in vier Sätzen mit 7:5, 3:6, 6:3, 6:1 durch und bestätigte seinen Ruf als Favoritenschreck - 2023 hatte er in Paris in der zweiten Runde Jannik Sinner in fünf epischen Sätzen bezwungen.

"Ich habe in den vergangenen Wochen sehr hart gearbeitet, um in Form für solche Spiele zu sein", sagte Altmaier am Platzmikrofon: "Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich bereit bin, gegen jeden zu spielen."

Altmaier jetzt gegen Kopriva

Altmaier, Nummer 66 der Welt, trifft nun auf den Tschechen Vit Kopriva (86.), in der Form des Fritz-Matches könnten sich die French Open für ihn durchaus bis in die zweite Turnierwoche fortsetzen. 2020 hatte Altmaier bei seinem Grand-Slam-Debüt das Achtelfinale von Roland Garros erreicht, seitdem ist er aber nicht mehr über die dritte Runde eines Major-Turniers hinausgekommen. Vor zwei Jahren scheiterte er nach dem Coup gegen Sinner eine Runde später am Bulgaren Grigor Dimitrow.

Fritz, alles andere als ein Sandplatzfreund, hat erst einmal die Runde der letzten 16 in Paris erreicht. 2024 unterlag er im Achtelfinale dem Norweger Casper Ruud. Seine Stärken liegen auf Hartplätzen: Bei den US Open 2024 hatte er im Viertelfinale Alexander Zverev bezwungen und erst im Endspiel gegen Jannik Sinner verloren. Doch von dieser Verfassung war er am Montag weit entfernt.

Mutig und aggressives Spiel von Altmaier

Altmaier ließ sich die Außenseiterrolle nicht anmerken, spielte von Beginn an mutig und aggressiv, traf immer wieder und vor allem mit seiner Rückhand die Linien. Bei 4:5 im ersten Durchgang wehrte er einen Satzball ab, danach gelang ihm das entscheidende Break - nach 47 Minuten lag der Deutsche vorne.

Fritz haderte, war sichtlich angefressen, biss sich aber ins Spiel. Nach dem Satzausgleich schüttelte sich Altmaier kurz, fand schnell wieder zu seiner Linie und sicherte sich souverän der dritten Durchgang. Die Zuschauer auf dem Court Simonne Mathieu weit draußen auf der Anlage spürten die nahende Überraschung und zeigten lautstark ihre Sympathien für den Deutschen.

Altmaier gelang das Break zum 2:1 und ein weiteres zum 4:1. Fritz war mit dem Latein und den Nerven am Ende - nach 2:41 Stunden war die bislang größte Überraschung der laufenden French Open perfekt.

Struff scheitert an Österreicher Ofner

Ausgeschieden in der ersten Runde ist hingegen Jan-Lennard Struff. Der 35-Jährige aus Warstein unterlag dem Österreicher Sebastian Ofner 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:5), 2:6 und kassierte seine 13. Niederlage in den jüngsten 14 Spielen.

