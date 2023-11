WDR-Sport Frauen-Volleyball: Aachen verliert, Münster chancenlos Stand: 11.11.2023 12:23 Uhr

Die Ladies in Black Aachen haben am 5. Spieltag der Volleyball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Chancenlos war der USC Münster beim Tabellenführer in Schwerin, bei dem man mit 0:3 unterlag.

Die Ladies in Black Aachen kamen im Heimspiel gegen die Roten Raben Vilsbiburg gut ins Match und gewannen den ersten Satz mit 25:22. Auch im zweiten Durchgang sah es zunächst gut aus, die Grenzländerinnen verloren diesen aber nach zwischenzeitlicher Führung am Ende doch mit 23:25.

Aachen bleibt dran, verliert aber

Dieser verlorene Satz hatte Spuren hinterlassen. Im dritten Durchgang verloren die Aachenerinnen völlig ihre Linie und gaben den Satz überdeutlich mit 14:25 ab. Kraft sammeln hieß es vor dem vierten Satz, in dem Aachen zunächst mit 2:1 in Führung ging.

Weiter ging's mit beständiger Aachener Führung, doch am Ende waren doch wieder die Gäste obenauf: Vilsibisburg gewann den vierten satz mit 25:23 und damit das gesamte Match mit 3:1.

Münster ohne Chance in Schwerin

Beim SC Palmberg Schwerin, Tabellenführer der Frauen-Bundesliga, war der USC Münster in den ersten beiden Sätzen chancenlos. Jeweils mit 17:25 war man unterlegen, die Gastgeberinnen präsentierten sich in Angriff und Abwehr sicherer und schlicht technisch stärker.

Besser sah das im dritten Satz aus, als Münster mit 8:5 in Führung ging und die Gastgeberinnen sich mit einer Auszeit zurück in die Spur zu bringen versuchten. Das gelang ihnen, auch der letztlich finale Durchgang ging mit 25:19 an sie. Beste Angreiferin des USC war Elena Kömmling mit zehn direkten Punkten.

Aachen in Suhl, Münster gegen Potsdam

Am kommenden Spieltag müssen die Aachenerinnen am Samstag nach Thüringen zum Auswärtsspiel beim VfB Suhl reisen (19 Uhr). Eine halbe Stunde später beginnt das Heimspiel des USC gegen den SC Potsdam.