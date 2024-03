WDR-Sport Frauen-VBL: USC in Viertelfinal-Playoffs gegen Suttgart Stand: 17.03.2024 17:13 Uhr

Die letzten Spiele der Zwischenrunde sind gespielt, und damit steht auch mit dem MTV Stuttgart der Viertelfinalgegner des USC Münster in der Volleyball, Bundesliga der Frauen fest.

Der MTV, amtierender Deutscher Meister, Supercup Sieger und Pokalsieger, hat zunächst Heimrecht. Das Playoff-Viertelfinale wird im Modus "Best of 3" gespielt, los geht´s in Stuttgart am Samstag, 23. März, um 17.10 Uhr.

Zwei Siege reichen für den Einzug in das Halbfinale. Die zweite Partie ist für Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr in Münster angesetzt. Steht es nach beiden Spielen 1:1 würde ein drittes Entscheidungsspiel wieder in Stuttgart stattfinden, und zwar am Ostersamstag (30. März) um 19 Uhr.