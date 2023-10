WDR-Sport Frauen-Bundesliga: SGS Essen chancenlos gegen FC Bayern Stand: 08.10.2023 15:47 Uhr

Die SGS Essen hat gegen Meister Bayern München eine Niederlage einstecken müssen.

Essen unterlag am Sonntag 0:2 (0:2) und musste damit die zweite Pleite im dritten Saisonspiel hinnehmen. Während sich München mit zwei Punkten Rückstand auf den VfL Wolfsburg auf Platz zwei vorschob, rutschte die SGS auf Rang sieben ab.

Bayern von Beginn an überlegen

München übernahm von Beginn an die Kontrolle und drängte die SGS in die eigene Hälfte. Zunächst fehlte etwas Genauigkeit im Passspiel, doch dann nutzte Bayern die erste Gelegenheit der Partie zur Führung: Die frühere Essenerin Lea Schüller brachte den Ball von der rechten Seite in die Mitte zu Pernille Harder (14.), die trocken zum 1:0 abschloss. Harder prallte dabei allerdings mit Essens Keeperin Sophia Winkler zusammen und musste kurz darauf angeschlagen ausgewechselt werden.

Bayern blieb das dominante Team und legte schnell das 2:0 nach. Nach einem sehenswerten Dribbling von Linda Dallmann schlug Klara Bühl von rechts eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Schüller (24.) per Kopf ins untere rechte Eck traf. Während die SGS in der Offensive weiter harmlos blieb, arbeitete München am dritten Tor. Nach einem weiteren Angriff über die rechte Seite parierte MSV-Torhüterin Winkler einen Kopfball von Schüller (41.) aus kurzer Distanz.

Essen stabiler, aber harmlos

Auch die zweite Halbzeit begann mit einer Chance für München, Schüller (48.) scheiterte mit einem Kopfball nach einer Ecke an Winkler. Anschließend war Essen etwas stabiler, in der Offensive lief aber weiter nichts zusammen. So hatte der FC Bayern, der es nun etwas ruhiger angehen ließ, weiter alles im Griff und war dem dritten Tor näher als Essen dem Anschlusstreffer.