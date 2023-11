WDR-Sport Frauen-Bundesliga: Hält Essens Serie auch in Hoffenheim? Stand: 16.11.2023 18:39 Uhr

Viele Experten hatten der SGS Essen eine schwere Saison vorhergesagt, doch in den letzen Wochen überzeugte das Team mit starken Leistungen. Nun wartet mit der TSG Hoffenheim ein Top-Gegner auf die SGS.

Die SGS Essen zählt derzeit zu den Überraschungs-Teams der Frauen-Bundesliga. Als einzigem reinen Frauen-Verein ohne großem Männer-Klub als Unterbau wurde dem Klub vor seiner 20. Bundesliga Saison vorhergesagt, dass er es schwer haben würde. Denn inzwischen haben viele andere Klubs finanziell deutlich mehr Möglichkeiten als Essen.

Doch es läuft gut für die SGS. Von bisher sieben Spielen haben die Essenerinnen nur zwei verloren, zuletzt blieb das Team vier Partien in Folge ungeschlagen. Nach dem Derbysieg beim MSV Duisburg trotzte man Bremen und Leverkusen jeweils ein Unentschieden ab, zuletzt fegte die SGS den Aufsteiger 1. FC Nürnberg mit 5:0 vom Platz.

Beste Offensive gegen zweitbeste Defensive

Am Freitag (18.30 Uhr) wartet aber ein anderes Kaliber auf die SGS. Die TSG Hoffenheim belegt derzeit Platz drei und stellt mit 23 Treffern die beste Offensive der Liga. "Hoffenheim hat technisch richtig gute Spielerinnen in ihren Reihen. Wenn die Offensive einmal ins Rollen kommt, dann sind sie nur schwer zu stoppen", sagte Essens Coach Markus Högner.

Doch die SGS hat bisher nur sechs Gegentore bekommen und stellt gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg die zweitbeste Defensive der Liga. Auf die Defensiv-Stärke setzt Högner auch gegen Hoffenheim: "Wir werden uns wieder auf das besinnen müssen, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat, nämlich defensiv gut und stabil zu stehen und dann den Gegner unter Druck zu setzen."

Als mögliche Blaupause zog Högner das Spiel Hoffenheims gegen den SC Freiburg heran, bei dem die Breisgauerinnen mit 3:2 gewannen. "Es gab da, aber auch im Spiel gegen Köln, sicher ein paar Szenen, die zeigen, dass Hoffenheim auch verwundbar sein kann", so Högner, der personell wohl aus dem Vollen schöpfen kann.

Hoffenheim-Coach kritisiert Termin

Die TSG war erst am vergangenen Montag im Einsatz und mühte sich zu einem 2:1-Erfolg beim 1. FC Köln. "Wir sind nicht glücklich darüber, am Montag und Freitag spielen zu müssen", sagte Lerch mit Blick auf die enge Taktung - zumal Hoffenheim bereits zum zweiten Mal in dieser Saison innerhalb von fünf Tagen zweimal antreten muss. Dennnoch wolle man gegen Essen "von Beginn an Gas geben. Am Montag in Köln war es schon eine Steigerung in Sachen Aggressivität und Bereitschaft."

Mit einem Sieg könnte Essen nach Punkten mit Hoffenheim gleichziehen - allerdings hat die TSG das um neun Treffer bessere Torverhältnis.