WDR-Sport Frauen-BL: Partie Essen gegen Köln kurzfristig abgesagt Stand: 01.02.2025 11:56 Uhr

Für die SGS Essen und den 1. FC Köln verzögert sich der Start in die Rückrunde der Frauen-Bundesliga. Das Spiel am Samstag fällt aus.

Grund ist die Unbespielbarkeit des Platzes im Stadion an der Hafenstraße in Essen. Das teilte die Frauen-Bundesliga am Samstag via Instagram mit. Ursprünglich war die Partie für 12 Uhr angesetzt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Beide Teams kämpfen in der Frauen-Bundesliga gegen den Abstieg. Die SGS steht mit acht Punkten auch Rang neun, sieben Punkte vor dem Abstiegsplatz. Der 1. FC Köln hat drei Punkte weniger und ist Zehnter.

Beide Teams vor schweren Aufgaben

Am kommenden Freitag (07.02.2024, 18.30 Uhr) erwartet die Kölnerinnen eine schwere Aufgabe, wenn der VfL Wolfsburg nach Köln kommt. Auch die SGS Essen trifft auf ein Topteam und tritt im nächsten NRW-Duell am Samstag (12 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen an.

