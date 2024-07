WDR-Sport Fortuna-Talent Opoku-Mensah stirbt nach Badeunfall in Duisburg Stand: 31.07.2024 14:54 Uhr

Nachwuchsspieler Newton Opoku-Mensah vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist beim Baden in einem Duisburger See tödlich verunglückt.

"Wir sind zutiefst geschockt und können diese Nachricht nicht fassen", sagte Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs am Mittwoch. Newton Opoku-Mensah aus der U17-Mannschaft der Düsseldorfer war am Dienstag mit Vereinskollegen an dem See, als der 16-Jährige plötzlich unterging.

Wie es zu dem Unglück kam, kann sich der Verein nicht erklären: Der Nachwuchsspieler sei voll im Training und körperlich fit gewesen. Mehr könne man nicht sagen.

Opoku-Mensah: Reanimation nicht erfolgreich

Die Feuerwehr war gegen 18:30 Uhr zum Bertasee gerufen worden, weil ein untergetauchtes Kind gemeldet worden war, das nicht wieder aufgetaucht sei. Sofort wurden Wasserrettungsstaffel und Retter von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr losgeschickt. Insgesamt waren am Dienstag 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Als die Rettungskräfte eintrafen, waren bereits mehrere Menschen im Wasser, die nach der vermissten Person gesucht hätten, so die Feuerwehr - unter ihnen waren auch Opoku-Mensahs Begleiter. Nach kurzer Zeit hätten dann Rettungstaucher den Jugendlichen gefunden, sofort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist er laut Polizei noch am Abend verstorben.

Trainings- und Spielbetrieb der Fortuna-Jugend ruht

Eine Nachricht, die bei der Fortuna für Entsetzen gesorgt hat, der ganze Leistungsbereich stehe unter Schock. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, werde "der Trainings- und Spielbetrieb aller Jugendmannschaften von der U9 bis zur U19 bis auf Weiteres ausgesetzt".

Der Leichnam von Newton Opoku-Mensah soll am Donnerstag obduziert werden.

Unsere Quellen:



Über dieses Thema berichtet der WDR auch am 31.07.2024 um 19.30 Uhr in der Lokalzeit aus Duisburg.