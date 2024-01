WDR-Sport Fortuna gewinnt XL-Test gegen Dordrecht Stand: 08.01.2024 18:35 Uhr

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat ein Testspiel über 120 Minuten gegen den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht deutlich gewonnen.

Die Rheinländer setzten sich am Montag zum Abschluss des Trainingslagers im spanischen Marbella mit 6:2 (4:1) durch. Christos Tzolis (14.), Yannik Engelhardt (21.), Vincent Vermeij (33.), Jona Niemiec (38.), Felix Klaus (100.) und Neuzugang Christoph Daferner (118.) erzielten die Düsseldorfer Treffer.

Für die Fortuna steht noch ein Testspiel vor dem Rückrunden-Auftakt der 2. Bundesliga bei Hertha BSC am 21. Januar an. Am kommenden Samstag treten die Düsseldorfer bei Arminia Bielefeld an (14 Uhr).