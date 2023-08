2. Fußball-Bundesliga Düsseldorf empfängt Paderborn - "Gradmesser" zweier Aspiranten Stand: 18.08.2023 12:08 Uhr

Vor der Saison als Geheimtipps im Aufstiegsrennen gehandelt, treffen Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn aufeinander. Die Ausgangslagen der beiden ambitionierten Klubs unterscheiden sich bereits.

Beide Vereine eint das Ziel, in der 2. Fußball-Bundesliga oben anzugreifen. Doch der Saisonstart für die als Geheimfavoriten gehandelten Klubs, Fortuna Düsseldorf und SC Paderborn, verlief unterschiedlich. So wird das direkte Duell am Samstag (19.08.2023, 13 Uhr) zu einem "Gradmesser zur richtigen Zeit", wie Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok auf der Pressekonferenz vorab konstatierte.

Paderborn mit Stotterstart: Laufleistung ausbaufähig

Denn Düsseldorf ist noch als einziger Zweitligist ohne Gegentor. Die Fortuna holte mit vier Punkten aus den Spielen gegen Hertha BSC (1:0) und auf St. Pauli (0:0) bei nur einem Tor fast das Maximum raus.

Derweil läuft Paderborns Motor in der Liga noch nicht rund. Die sonst gewohnte Intensität ließ bisher noch zu wünschen übrig, die SCP-Spieler zeigten die wenigsten Tempoläufe und liefen von allen Teams am wenigsten. Außerdem ist Zugang Max Kruse schon verletzt.

Nach dem schwachen Start (erst eine 0:5-Klatsche in Fürth, dann ein immerhin ein 1:1 gegen Osnabrück) machen sich die Paderborner erstmal Gedanken darum, in die Spur zu finden.

Kastenmeier-Verlängerung sorgt für Freude bei Fortuna

Somit geht die Fortuna mit mehr Rückenwind in dieses Duell. Zusätzlich beflügelt hat Trainer Thioune die Verlängerung seines Torwarts Florian Kastenmeier am Donnerstag. Man wisse, dass Klubs aus der Bundesliga "sich mit Florian auseinandergesetzt" hätten. Klubs aus der Etage, in die sich F95 wieder hocharbeiten will. Aus diesem ambitionierten Ziel macht Sportvorstand Klaus Allofs schließlich kein Geheimnis.

Thioune trat auf der Pressekonferenz dann aber doch ein wenig auf die Bremse. Kastenmeiers Ziel sei ebenfalls das deutsche Fußball-Oberhaus, allerdings betonte der Coach: "Bevor wir jetzt die Tür wieder aufmachen, um über den Aufstiegskampf und die Bundesliga zu reden, tun wir gut daran, dass wir erstmal froh sind, dass wir einen richtig guten Zweitliga-Torhüter haben."

Fortuna mit voller Kapelle, SCP hat Personalprobleme

Düsseldorf-Trainer Daniel Thioune gibt an der Seitenlinie Anweisungen.

Erstmal spielt sich der sportliche Alltag eben in der 2. Bundesliga ab. Und den bestreitet Düsseldorf-Trainer Thioune mit voller Kapelle. Er zeigte sich erfreut über "19 gesunde Feldspieler, drei gesunde Torhüter". Und fügte mit einem kleinen Augenzwinkern an: "Ich darf einen aus dem Kader streichen. Das ist mir lange verwehrt geblieben. Ich freue mich, dass ich wieder Entscheidungen für und gegen Spieler treffen darf."

Paderborn wird weiter ohne Innenverteidiger Visar Musliu auskommen müssen, der nach seiner Roten Karte gegen Fürth zum Saisonauftakt drei Spiele gesperrt wurde. Auch die Leistungsträger Robert Leipertz und Raphael Obermair fehlen noch verletzungsbedingt.

Kruse sei im Reha-Training und könnte womöglich im Laufe der "nächsten, übernächsten Woche" wieder einsteigen. Ein Fragezeichen stehe hinter dem Einsatz von Stürmer Felix Platte (Adduktorenprobleme).