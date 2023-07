Auftaktsieg gegen Hertha Fortuna Düsseldorf unterstreicht Aufstiegsambitionen mit Auftaktsieg Stand: 30.07.2023 11:18 Uhr

Will man in die Bundesliga aufsteigen, zählen vom ersten Spieltag an nur Siege. Den ersten hat Fortuna Düsseldorf zum Auftakt gegen Absteiger Hertha BSC am Samstag eingefahren.

Einen freute der gelungene Auftakt besonders: "Ich hatte schwierige Monate nach meiner Verletzung. Aber ich bin wieder auf gutem Niveau und kann Gas geben", sagte Fortuna Düsseldorfs Siegtorschütze Daniel Ginczek nach dem 1:0 (0:0)-Auftakterfolg in der 2. Liga gegen den Bundesliga-Absteiger aus Berlin.

Ginczek auf den Spuren von Hennings

Der Mittelstürmer, der nach einem Sehneneinriss im Oberschenkel den Großteil der Hinrunde in der vergangenen Saison verpasste, setzte damit einen guten Lauf fort. Im Mai hatte er in den letzten vier Spielen der Spielzeit 2022/2023 drei seiner insgesamt vier Saisontore erzielt, was für die Fortunen aber letztlich nicht mehr zum angepeilten Aufstieg reichte.

Damit wandelt Ginczek auf den Spuren seines Vorgängers Rouwen Hennings, der Düsseldorf in diesem Sommer Richtung Sandhausen verlassen hat. Hennings hat in seiner Zeit bei der Fortuna nicht nur viele, sondern auch wichtige Tore erzielte. "Natürlich gibt es eine gewisse Erwartungshaltung an mich. Da ist es gut, wenn man im ersten Spiel trifft, das gibt dir Selbstvertrauen", sagte der 32-jährige Ginczek, der nach Flanke von Matthias Zimmermann in der 51. Minute per Kopf für die Entscheidung vor 40.466 Zuschauern sorgte.

Daniel hat der Mannschaft diesen einen Moment gegeben.

Fortuna-Coach Daniel Thioune über den Siegtorschützen

"Wir sind einfach happy, dass wir das Ding über die Bühne gebracht haben. Viel höher als mein Tor ist zu bewerten, dass wir uns am Ende in jeden Zweikampf geworfen und die Null gehalten haben", so Ginczek. In der vergangenen Saison habe man häufiger in solchen Phasen noch Gegentreffer kassiert.

Thioune mit Spiel zufrieden und von Fans begeistert

Auch Trainer Daniel Thioune war zufrieden mit dem Start: "Wir haben gezeigt, dass wir sehr effizient sein können. Daniel hat der Mannschaft diesen einen Moment gegeben." Begeistert war Thioune von der großen Kulisse in der gut gefüllten Arena, wo sich auch an die 4.000 Berliner Fans eingefunden hatten. "Die Stimmung war brutal. Die Zuschauer haben uns am Ende mit über die Linie geschubst", sagte der Trainer.

Ob es den Fortunen gelingt, am Ende der Saison nach Platz vier in der vergangenen im vierten Jahr nach dem Abstieg endlich die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen, ist mit einem Auftaktsieg alles andere als ausgemacht. Aber genau wie der wichtige Siegtreffer von Ginczek sind die ersten drei Punkte der erste Schritt, einer Erwartungshaltung gerecht zu werden.