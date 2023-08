WDR-Sport Fortuna Düsseldorf - Neto-Abgang schmerzt, bringt aber Spielraum Stand: 09.08.2023 21:08 Uhr

Zwei Neuzugänge verstärken den bisher dünnen Kader von Fortuna Düsseldorf. Nach dem Verkauf von Elione Fernandes Neto hat der Klub finanziellen Spielraum für weitere Spieler, verliert aber auch sein größtes Talent.

Der Start in die neue Zweitligasaison ist Fortuna Düsseldorf gelungen. Mit dem Auftaktsieg gegen Hertha BSC (1:0) und dem Remis beim FC St. Pauli (0:0) haben die Rheinländer vier Punkte gegen Teams geholt, die - genau wie die Fortuna - um den Aufstieg mitspielen wollen.

Allerdings war der Klub mit einem recht dünnen Kader in die Saison gestartet. Sportvorstand Klaus Allofs kündigte vor dem Saisonstart Verstärkungen bis Ende der Transferfrist an, gestand aber auch, dass man in den nächsten Wochen "etwas Glück mit Verletzungen haben" müsse.

Mehrere Wochen war aus dem Klub mit Blick auf Transfers nichts zu hören, in der Woche vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim bayrischen Regionalligisten FV Illertissen (Sonntag, 15.30 Uhr) vermeldete die Fortuna aber gleich drei Transfers - zwei Zugänge und ein Abgang.

Offensiv-Allrounder Tzolis flexibel einsetzbar

Zur Verstärkung des Offensivbereichs wurde der Grieche Christos Tzolis für ein Jahr vom englischen Zweitligisten Norwich City ausgeliehen (mit Kaufoption). Wohl fühlt sich der 21 Jahre alte Linksfuß auf den Außenbahnen und soll dort vor allem Emmanuel Iyoha (links) als auch Felix Klaus (rechts) Druck machen, die bisher praktisch ohne Konkurrenz auf ihren Position waren.

Christos Tzolis (Mitte) jubelt im Trikot von Twente Enschede.

Tzolis kann aber flexibel in der Offensive eingesetzt werden, er sei "ein Dribbler, ein Eins-gegen-Eins-Spieler", sagte Trainer Daniel Thioune. Laut Sportdirektor Christian Weber habe der Grieche einen "richtig guten Abschluss". So käme Tzolis auch als Alternative als Mittelstürmer in Frage. Daniel Ginczek hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Verletzungen, Neuzugang Vincent Vermeij muss seine Zweitligatauglichkeit erst nachweisen und Eigengewächs Jona Niemic war erst am Ende der letzten Spielzeit mit einem Profivertrag ausgestattet worden.

Johanesson kommt, Neto geht

Kurz nach dem Tzolis-Deal vermeldeten die Rot-Weißen die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Isak Bergmann Johanesson vom FC Kopenhagen - ebenfalls auf Leihbasis und mit Kaufoption. Der 20 Jahre alte Nationalspieler Islands sei ein sehr spielstarker Akteur, der auch "über die Flügel Einfluss nehmen" könne (Allofs) und bereits in der Champions League zu Einsätzen kam.

Isak Bergmann Johannesson im Island-Trikot.

Gerade das (zentrale) Mittelfeld ist bei Düsseldorf gut aufgestellt, sodass sich bereits einige rot-weiße Fans fragten, warum der Klub ausgerechnet dort nachlegt. Die Erklärung folgte auf den Fuß, denn wenig später verkündete Fortuna den Abschied von Elione Fernandes Neto.

Zu gutes Angebot aus Salzburg

Der 17-Jährige Neto war wohl das größte Talent, was Düsseldorf in den eigenen Reihen hatte. Gerne hätte Fortuna ihn "aus sportlichen Gesichtspunkten" (Allofs) behalten - aber am Ende wogen wohl die finanziellen Argumente schwerer. Red Bull Salzburg soll mehr als drei Millionen Euro für Neto zahlen, der zunächst für das RB-Farmteam FC Liefering eingeplant ist - eine hohe Summe für einen 17-Jährigen und viel Geld für die finanziell nicht auf Rosen gebettete Fortuna.

Auf der einen Seite gab es Kritik an der Entscheidung mit Blick darauf, dass Fortuna seit Jahren verkündet, mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen zu wollen. Allerdings kam Neto in den ersten beiden Saisonspielen nicht zum Einsatz und hätte wohl auch im weiteren Verlauf weniger Spielzeit erhalten als von ihm erhofft. Zudem verschafft der Erlös dem Klub mehr Handlungsspielraum bei möglichen, weiteren Verpflichtungen. Denkbar wäre etwa noch ein Klaus-Backup auf der rechten Außenbahn.